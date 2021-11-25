Путин снова наградил Валерия Петрова орденом

Это уже вторая высокая награда, которой удостоен экс-прокурор Бурятии



24 ноября президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе награжденных оказался и бывший прокурор Бурятии, а ныне Главный военный прокурор РФ Валерий Петров. Он удостоен ордена Александра Невского.

Как сказано в документе, Валерий Петров отмечен наградой «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».



Напомним, Валерий Петров работал в прокуратуре Бурятии с 1983 года, начав карьеру с должности прокурора отделения по надзору за следствием и дознанием в органах МВД. В 2006 году он занял пост прокурора республики. В 2017 году назначен на должность заместителя Генерального прокурора РФ – Главного военного прокурора.



Отметим, в 2017 году Владимир Путин уже награждал Валерия Петрова орденом. Тогда экс-прокурору Бурятии за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу вручили



Фото: генпрокуратура РФ Как сказано в документе, Валерий Петров отмечен наградой «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».Напомним, Валерий Петров работал в прокуратуре Бурятии с 1983 года, начав карьеру с должности прокурора отделения по надзору за следствием и дознанием в органах МВД. В 2006 году он занял пост прокурора республики. В 2017 году назначен на должность заместителя Генерального прокурора РФ – Главного военного прокурора.Отметим, в 2017 году Владимир Путин уже награждал Валерия Петрова орденом. Тогда экс-прокурору Бурятии за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу вручили орден Почета Фото: генпрокуратура РФ

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