Алексей Цыденов переизбран в Высший и Генеральный советы «Единой России»

Алексей Цыденов принял участие в съезде партии



4 декабря в Москве глава Бурятии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Цыденов принял участие в съезде «Единой России». Члены партии определились с руководством и проголосовали за состав Высшего и Генерального советов, куда вошел и Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Кроме того, 1 декабря партия «Единая Россия» отметила свое 20-летие. Алексей Цыденов отметил значительные результаты деятельности партии «Единая Россия» с момента ее основания, добавив, что партия всегда принимала сложные ответственные решения в нужный для страны период.



- 20 лет вместе с Единой Россией - нам есть о чем говорить, есть что показать и уверен, впереди - не менее значимая работа, - заявил он.



Алексей Цыденов поделился с журналистами планами Бурятского регионального отделения партии на ближайшие годы. В рамках прошедших выборов были собраны наказы людей, получены десятки тысяч предложений со всех населенных пунктов, поселений, районов республики. Запущена так называемая «Народная программа». Уже сейчас Правительство Республики Бурятия проводит работу в этом направлении.



- Там все направления: и коммунальное хозяйство, и общественный транспорт, и состояние дорог, и сфера культуры, и сфера образования, где-то вопросы водообеспечения, где-то вопросы касаются здравоохранения, в первую очередь - нехватки кадров, где-то вопросы сельских домов культуры, спортивных объектов. В общем, самая широкая сфера вопросов. Понятно, что не все вопросы быстро решатся, но решать мы их будем все равно по всем направлениям, - сказал Алексей Цыденов.



Фото: "Номер один"



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