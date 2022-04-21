Политика и власть 21.04.2022 в 10:46
В Бурятии «полезного» чиновника вернули на старую работу
Евгений Поляков снова готов принести пользу жителям республики
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Евгения Полякова на должность заместителя министра строительства – председателя Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. С чиновником заключен служебный контракт с испытательным сроком на полгода. Примечательно, что Евгений Поляков ранее уже занимал эту же должность.
Напомним, господин Поляков в 2006 году закончил ВСГТУ по специальности «Тепловые электрические станции». 10 лет проработал в должности главы города Закаменск. Летом 2019 года он стал победителем конкурса на должность заместителя министра строительства. Сразу после назначения чиновник отметил, что в своей работе будет руководствоваться исключительно интересами жителей Бурятии. Он также выразил уверенность, что сможет быть полезен для них.
Однако уже в декабре 2020 года Евгений Поляков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сразу после отставки он был назначен директором «Городского лесничества» в Улан-Удэ, однако на этой должности проработал лишь до апреля 2021 года. Чем занимался господин Поляков последний год, неизвестно.
Фото: «Номер один»
Напомним, господин Поляков в 2006 году закончил ВСГТУ по специальности «Тепловые электрические станции». 10 лет проработал в должности главы города Закаменск. Летом 2019 года он стал победителем конкурса на должность заместителя министра строительства. Сразу после назначения чиновник отметил, что в своей работе будет руководствоваться исключительно интересами жителей Бурятии. Он также выразил уверенность, что сможет быть полезен для них.
Однако уже в декабре 2020 года Евгений Поляков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сразу после отставки он был назначен директором «Городского лесничества» в Улан-Удэ, однако на этой должности проработал лишь до апреля 2021 года. Чем занимался господин Поляков последний год, неизвестно.
Фото: «Номер один»
Тегиназначение