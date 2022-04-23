Политика и власть 23.04.2022 в 15:00

В Бурятию впервые приехала делегация из Кубы

В Улан-Удэ по этому случаю открылась выставка «О, Гавана! Транзит…»
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятию впервые приехала делегация из Кубы
«Друзья! Сегодня впервые в истории Бурятии к нам прибыла делегация Республики Куба под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в РФ Хулио Гармендии Пеньи», - сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также он рассказал, что в Улан-Удэ открылась выставка «О, Гавана! Транзит…», посвященная юбилею дипотношений между Россией и Кубой.

«Выставка организована отделением Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии художеств и «Бюро творческих экспедиций». Проект стартовал в 2021 году в Москве и наконец-то доехал до нас, - сообщил Алексей Цыденов. - Как отмечал сегодня господин Посол, несмотря на то, что выставочные картины нарисованы преимущественно российскими художниками, в них точно передан дух свободного, справедливого народа Кубы, потому что россияне схожи в этом с кубинцами».

Выставка будет работать в музее им. Сампилова до 22 мая.

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