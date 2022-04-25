В Бурятии приняли закон об обязательной эвакуации жителей по приказу властей

Депутаты Народного Хурала на сегодняшней сессии приняли изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».Как уже сообщал «Номер один», первая часть проекта изменений посвящена тому, что органы государственной и муниципальной власти, а с ними – и организации, обязаны «оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения» о прогнозируемых и уже возникших чрезвычайных ситуациях. А также – рассказывать «о приемах и способах защиты населения от них».Кроме того, вводится и новая обязанность для жителей республики.«Граждане, проживающие на территории Республики Бурятия, обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий», - гласит новый пункт закона о защите населения.Под информацией в области защиты населения и территорий от ЧС в проекте закона подразумеваются сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, ведении аварийно-спасательных работ, «а также сведения о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих территориях».Обсуждать этот законопроект депутаты не стали, проголосовав за его принятие.Фото: «Номер один».