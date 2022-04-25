Политика и власть 25.04.2022 в 13:02

В Бурятии приняли закон об обязательной эвакуации жителей по приказу властей

В Хурале изменили правила поведения населения в случае ЧС
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии приняли закон об обязательной эвакуации жителей по приказу властей
Депутаты Народного Хурала на сегодняшней сессии приняли изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Как уже сообщал «Номер один», первая часть проекта изменений посвящена тому, что органы государственной и муниципальной власти, а с ними – и организации, обязаны «оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения» о прогнозируемых и уже возникших чрезвычайных ситуациях. А также – рассказывать «о приемах и способах защиты населения от них».

Кроме того, вводится и новая обязанность для жителей республики. 

«Граждане, проживающие на территории Республики Бурятия, обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий», - гласит новый пункт закона о защите населения.

Под информацией в области защиты населения и территорий от ЧС в проекте закона подразумеваются сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, ведении аварийно-спасательных работ, «а также сведения о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих территориях».

Обсуждать этот законопроект депутаты не стали, проголосовав за его принятие.

Фото: «Номер один».
Теги
ЧС

Все новости

Бурятия презентует свой туристический потенциал в Монголии
25.04.2022 в 13:38
В Бурятии ограничили проезд маршруток по федеральной трассе из-за снегопада
25.04.2022 в 13:12
Хурал Бурятии распустил клюевских депутатов из-за простоя
25.04.2022 в 13:10
В Бурятии приняли закон об обязательной эвакуации жителей по приказу властей
25.04.2022 в 13:02
В Бурятии падает уровень Селенги
25.04.2022 в 12:58
В Бурятии опасаются дальнейшего роста цен на говядину
25.04.2022 в 12:41
В Бурятии сбивают детей из-за плохой разметки возле школ
25.04.2022 в 12:30
Как справиться с постковидным синдромом?
25.04.2022 в 12:30
Бурятия получит 300 млн рублей на создание быстровозводимых гостиниц
25.04.2022 в 12:24
В Бурятии новых депутатов Хурала распределили в комитеты не по профилю
25.04.2022 в 12:14
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
Хурал Бурятии распустил клюевских депутатов из-за простоя
Муниципальные парламентарии не занимались решением вопросов жизни поселения
25.04.2022 в 13:10
В Бурятии новых депутатов Хурала распределили в комитеты не по профилю
Один из парламентариев отметил, что это связано с политическими причинами
25.04.2022 в 12:14
В Бурятии предложили создать стратегию развития молочного скотоводства
За последние годы производство молока в республике сократилось в два раза
25.04.2022 в 11:54
В Бурятию впервые приехала делегация из Кубы
В Улан-Удэ по этому случаю открылась выставка «О, Гавана! Транзит…»
23.04.2022 в 15:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru