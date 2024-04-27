Общество 27.04.2024 в 09:58

В Улан-Удэ на праздники покажут лазерную инсталляцию

Празднично подсветят площадь Советов и телебашню
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ на праздники покажут лазерную инсталляцию

В честь праздника Весны и Труда на площади Советов покажут лазерную инсталляцию, а также подсветят телебашню. Увидеть инсталляцию можно будет с 27 апреля по 2 мая.

- Каждый раз мы стараемся придумать что-то новое и интересное для вас, вот и сейчас мы сделали яркое, красочное представление. По моему поручению транслировать его будут все праздничные и выходные дни с 27 апреля по 2 мая, - сказал мэр города Игорь Шутенков.

Увидеть инсталляцию на площади Советов можно будет в 21:00, 21:30, 22:00, 22:30. 

Также праздничная подсветка будет освещать и телебашню 1, 3, 4, 5 мая с 21:00 до 22:00.


Фото: мэрия Улан-Удэ


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