Общество 27.04.2024 в 09:58
В Улан-Удэ на праздники покажут лазерную инсталляцию
Празднично подсветят площадь Советов и телебашню
В честь праздника Весны и Труда на площади Советов покажут лазерную инсталляцию, а также подсветят телебашню. Увидеть инсталляцию можно будет с 27 апреля по 2 мая.
- Каждый раз мы стараемся придумать что-то новое и интересное для вас, вот и сейчас мы сделали яркое, красочное представление. По моему поручению транслировать его будут все праздничные и выходные дни с 27 апреля по 2 мая, - сказал мэр города Игорь Шутенков.
Увидеть инсталляцию на площади Советов можно будет в 21:00, 21:30, 22:00, 22:30.
Также праздничная подсветка будет освещать и телебашню 1, 3, 4, 5 мая с 21:00 до 22:00.
Фото: мэрия Улан-Удэ