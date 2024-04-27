Экскаваторщик из Бурятии не смог стать миллионером

Очередной жертвой мошенников стал 43-летний житель Гусиноозерска. За два с лишним месяца он перевел аферистам в общей сложности около 5 миллионов рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина вахтовым методом работал машинистом экскаватора на золотодобывающем предприятии в Магаданской области. 30 января он увидел в сети рекламу, которая предлагала легкий способ заработка, и оставил заявку на «брокерском сайте». В тот же день с ним связалась неизвестная, которая представилась менеджером по инвестициям. В ходе общения аферистка убедила мужчину начать зарабатывать, покупая драгоценные металлы и валюту, пообещав большой доход с инвестиций.«Потерпевший вложил в инвестиции все накопленные деньги, после этого взял несколько микрозаймов и занял деньги у друзей. Через некоторое время, когда мужчина захотел вывести прибыль, мошенники затребовали деньги за их перевод. По указанию мошенников доверчивый мужчина перечислил на указанные счета в общей сложности около 5 млн. рублей», - сообщили в МВД.Как отметили в полиции, вахтовик переводил деньги на фальшивый брокерский счёт с 30 января по 12 апреля. Когда же мужчина понял, что не получит прибыль, а злоумышленники перестали выходить на связь, он осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: «Номер один»