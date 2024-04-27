Происшествия 27.04.2024 в 10:09

В Бурятии директора коммунальной компании судили за воду

Предприятие несколько лет пользовалось подземными водами, не имея лицензии
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии директора коммунальной компании судили за воду
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя коммунального предприятия. Он обвинялся в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с января 2021 года по январь 2024 года генеральный директор компании, не имея лицензии на право пользования недрами, использовал подземные воды для холодного водоснабжения жилых и нежилых объектов в Иволгинском районе. В результате своей незаконной деятельности он получил доход в размере 18 млн рублей.

Суд признал гендиректора виновным и приговорил его к штрафу в размере 180 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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