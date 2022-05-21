Политика и власть 21.05.2022 в 09:11

Монгольский бизнес проявляет большой интерес к форуму в Улан-Удэ

Предприниматели считают его проведение очень своевременным
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Текст: Константин Воронов
Монгольский бизнес проявляет большой интерес к форуму в Улан-Удэ
Монгольские предприятия проявляют высокий интерес к форуму «Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности», заявил исполнительный директор Делового совета Монголии по сотрудничеству с Россией Оюнтэгш Энэбиш, отметив своевременность его проведения.

Монгольские предприятия заинтересованы в импорте качественного продовольствия и стройматериалов, а также в экспорте мясной продукции, сообщил он.

Напомним, 27-28 мая Бурятия примет бизнес-форум: «Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности». Главным вопросом панельных дискуссий станут пути дальнейшего развития торговых отношений между странами. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов. На форум уже заявлено более 200 компаний Монголии, число заявок растет с каждым днем. 

В рамках форума пройдет выставка-ярмарка продукций компаний двух стран, также будут организованы встречи бизнеса в формате B2B.

«Более двух лет из-за пандемии граница была закрыта, поэтому сейчас интерес монгольских предпринимателей к форуму очень высокий. Несмотря на ремонт дороги в приграничном аймаке и некоторые опасения по длительности прохождения таможенного контроля, о своём желании участвовать в мероприятии заявило свыше 200 компаний. Число заявок растёт с каждым днём. На выставку монгольских товаропроизводителей приедут представители строительной, пищевой, легкой промышленности, руководители предприятий по изготовлению кожаных, кашемировых, ковровых изделий, национальной одежды и сувенирной продукции», - сообщил директор Фонда регионального развития республики Бурятия Гэсэр Доржиев. 

С докладами о расширении взаимоотношений с российскими регионами в разных областях на тематических панельных дискуссиях выступят члены Торгово-промышленной палаты Монголии, Ассоциации строителей, губернаторы, медицинские работники, директора турфирм, сельхозпроизводители. 

«Из-за закрытой границы с основным экспортером строительных материалов — Китаем - монгольские торговые сети в данное время сильно заинтересованы в импорте строительной продукции и качественных продуктов питания, также как и в экспорте в Россию монгольского мяса. Поэтому проведение этого форума считаем очень своевременным и надеемся наладить ещё более тесные контакты с бизнесом России и расширить торгово-экономические отношения между нашими государствами», - отметил исполнительный директор Делового совета Монголии по сотрудничеству с Россией Оюнтэгш Энэбиш.

Организаторами форума являются правительство Бурятии, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. В мероприятии примут участие полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, глава Бурятии Алексей Цыденов, Торговый представитель Российской Федерации в Монголии Максим Васильев, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова. Монгольских партнёров представят заместитель председателя Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Базарваань Намжилсүрэн, губернатор Торгово-экономической зоны беспошлинной торговли «Алтанбулаг» Гэрэлсух Ганзорик и другие.

Получить дополнительную информацию о форуме, а также пройти регистрацию можно на сайте https://rmforum.ru

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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