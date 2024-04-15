В Баргузинском заповеднике проснулись медведи

Первые в 2024 году следы в «Заповедном Подлеморье» были обнаружены в середине апреля, недалеко от полевой базы «Давша», - сообщили в ФГБУ «Заповедное подлеморье», в охрану которого входят Баргузинский заповедник, Забайкальский нацпарк, и Фролихинский заказник.

- Хозяин тайги вышел на лёд, прошёл около 500 метров и свернул в лес. Далеко не отходил, можно сказать, шёл по кромке. Пока разведывал ледовую обстановку, оставил следы, чем и известил нас о своём пробуждении. Судя по отпечаткам лап, медведь средних размеров, не большой и не маленьки», – рассказал Фёдор Мартусов, старший государственный инспектор, начальник отдела охраны Баргузинского заповедника.

Напомним, в пос. Давша находится полевая база, oпopный пyнкт oxpaны и нayчныx иccлeдoвaний в зaпoвeдникe, цeнтp Бapгyзинcкoгo зaпoвeдникa. По расположению Давша - это поселок на берегу Байкала в Северо-Байкальском районе Бурятии, на расстоянии 385 км от Улан-Удэ.

Фото: Номер один