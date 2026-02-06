Депутаты Народного Хурала Бурятии от «Единой России» инициировали сохранение налоговых льгот для предпринимателей

Фракция партии «Единой России» в Бурятии инициировала законопроект, сохраняющий налоговые льготы для малого и среднего предпринимательства. Эта мера положительно влияет на бизнес в Бурятии, помогает сохранить и создать новые рабочие места. Напомним, что с 1 января 2024 года в республике вступил в силу специальный закон, который предусматривает для бизнесменов пониженные налоговые ставки в рамках упрощенной системы налогообложения.

Закон на налоговые льготы

Бурятия лидировала по темпу прироста числа субъектов малого и среднего предпринимательства среди субъектов Дальневосточного федерального округа и занимала 12-е место среди регионов по стране по данным на конец 2025 года.

Таким образом на конец прошлого года число субъектов малого и среднего бизнеса в республике выросло на 2252 единицы, на 7,2% больше по сравнению с 2024 годом, и достигло 33 578 предпринимателей.

На 10 января 2026 года на территории Бурятии уже зарегистрировано 34602 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 9542 юридических лица и 25060 индивидуальных предпринимателя.

Положительную динамику регистрации предпринимателей в значительной степени обеспечили меры государственной поддержки, действующие в Бурятии, включая региональные налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения.

28 ноября 2025 года был принят Федеральный закон № 425-ФЗ. Он предоставил регионам России право устанавливать налоговые ставки для упрощенной системы налогообложения (УСН) в диапазоне от 1 до 6% на доходы и от 5 до 15% на доходы минус расходы. Чтобы получить право на использование пониженной ставки в своем регионе, доход компании или ИП за налоговый период не должен превышать 490,5 млн рублей. Этот критерий был утвержден Распоряжением Правительства РФ № 4176-р от 30 декабря 2025 года. Для предпринимателей, которые ранее работали на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД) и перешли на УСН, также предусмотрены льготные ставки в размере 3,2% или 10% при условии сохранения коллектива.

– Правительство России в конце прошлого года установило новые правила для установления регионами пониженных налоговых ставок по УСН. Чтобы наши предприниматели могли в 2026 году применять льготы, необходимо в нашем действующем республиканском законе эти изменения учесть. Поэтому, да: депутаты – инициировали, правительство – поддерживает, – сказал Алексей Цыденов.

Фракция «Единая Россия» в Народном Хурале выдвинула законопроект «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Бурятия «Об отдельных вопросах применения упрощенной и патентной систем налогообложения на территории Республики Бурятия». Этот законопроект направлен на сохранение низких налоговых ставок для малого и среднего бизнеса. Его цель — стимулировать рост местного предпринимательства, привлекать инвестиции и новые рабочие места из других регионов, а также увеличить доходы республиканского бюджета благодаря экономическому росту.

Кому они положены

Льготные налоговые ставки в 1% (на доходы) или 5% (на доходы минус расходы) доступны для определенных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей в Республике Бурятия.

Эти ставки предоставляются всем организациям и ИП, которые зарегистрированы в Едином реестре малого и среднего предпринимательства (МСП) и увеличили среднесписочную численность работников по итогам года не менее чем на одного человека.

Льготные условия действуют бессрочно для социальных предпринимателей и бизнесменов, работающих в сельских поселениях с населением менее 700 человек.

Налоговые ставки в размере 5% на доходы и 15% на доходы минус расходы также предусмотрены на пять лет для следующих категорий:

- для тех, кто впервые зарегистрировался в Республике Бурятия после изменения места нахождения или жительства;

- для предпринимателей, которые прекратили деятельность в период с 1 апреля 2020 года по 1 августа 2021 года и затем вновь зарегистрировались в республике.

- для компаний, сменивших место нахождения или жительства с Республики Бурятия на другой субъект Федерации до 1 октября 2021 года и решивших вернуться в республику и зарегистрироваться снова.

Эффект есть

Для поддержки и стимулирования предпринимательской деятельности Правительство Республики Бурятия совместно с Народным Хуралом предпринимает активные шаги по совершенствованию регионального налогового законодательства.

Так, в соответствии с Законом Республики Бурятия от 28 ноября 2023 года №179-VII, касающимся применения упрощенной и патентной систем налогообложения на территории региона, сниженные ставки по УСН установлены для восьми категорий налогоплательщиков.

- Мы сейчас поднимаем вопрос по актуальной проблеме, которая у всех предпринимателей на устах. Как будут действовать в этом году меры поддержки, которые были приняты в 2023 году, позволяющая применять сниженные налоговые ставки. Мы сегодня обсуждаем инициативу нашей фракции, чтобы региональная поправка не противоречила федеральному законодательству и за сохранение тех льготы, которые применялись с 2023 года, в этом году. Сумма поступлений в бюджет за 2024 году составила 3 млрд 700 млн. рублей. С каждым годом сумма увеличивается, в 2024 году прирост составил на 10% по сравнению с 2023 годом. Я уверен, что в 2025 году сумма будет еще больше, - прокомментировал Заместитель Председателя Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по бюджету, налогам и финансам Михаил Степанов.

Со слов депутата, данная мера поддержки особа актуальна в связи с тем, что увеличился НДС для предпринимателей, использующих УСН.

В республике насчитывается свыше 34 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, большинство из которых используют упрощенную систему налогообложения. Благодаря этому, бюджет республики в 2025 году увеличился на 5,3 миллиарда рублей, что почти в два раза превышает показатель 2021 года. За последние пять лет предприниматели Бурятии получили налоговые льготы на общую сумму 22,4 миллиарда рублей, из которых 7 миллиардов были предоставлены в прошлом году. То есть за прошлый год предприниматели сэкономили 7 миллиардов рублей.

– Поддерживать малый и средний бизнес крайне важно, это основа экономики Бурятии. Надеюсь, депутаты Народного Хурала поддержат инициативу фракции «Единой России» на февральской сессии и сохранят меры поддержки для предпринимателей республики, – заключил Глава республики Алексей Цыденов.