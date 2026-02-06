Политика и власть 06.02.2026 в 14:01

В Бурятии двух глав поселений не спешили увольнять с военной службы

Из-за этого они не могли приступить к своим обязанностям
Текст: Карина Перова
Инаугурация Анатолия Павлюка. Фото: газета «Вперед»

В Заиграевском районе Бурятии двое глав поселений не могли приступить к своим обязанностям, поскольку их не спешили увольнять с военной службы – оба являются участниками СВО.

Эта тема будоражила местных жителей почти полгода. Еще в сентябре самовыдвиженец Антон Павлюк выиграл прямые выборы, став главой городского поселения «Поселок Онохой». А Денис Старцев путем конкурса (выбирали местные депутаты) должен был возглавить сельское поселение «Тамахтайское».

Примечательно, что инаугурация Павлюка состоялась 30 сентября. Однако встать у руля поселка, будучи военнообязанным, он не мог. Все это время его обязанности исполнял специалист по земельным вопросам Сергей Шевелев. Разорвать контракт с Минобороны упомянутым главам удалось далеко не сразу. Сейчас же сдвиги есть. В целом, уволиться из рядов Вооруженных сил РФ можно только по трем пунктам: предельный возраст, медицинские показания (ранения) и через суд. Избранные главы пошли последним путем.

Также немаловажную роль сыграла помощь неравнодушных жителей. В декабре активист из Онохоя Роман Брянский собрал более ста подписей под обращением в адрес президента России, чтобы Павлюк смог наконец-то занять кресло руководителя. Также онохойцы обратились с этим вопросом на «Прямую линию» с Владимиром Путиным. Петицию рассмотрели и направили в силовые органы – в Генпрокуратуру, Минобороны, Следком. Сейчас Брянский получает от них ответы.

В результате доводы общественности в части непринятия мер по приостановлению военной службы Павлюку нашли свое подтверждение. Прокуратура Улан-Удэнского гарнизона внесла представление командиру войсковой части об устранении нарушений закона.

Кроме того, недавно состоялся суд (с иском обратился Павлюк), там вынесли положительное решение, удовлетворив его требования. Однако оно может быть обжаловано (апелляционный период действует до конца февраля). Та же самая ситуация у Старцева. В случае положительного исхода контракт с Минобороны приостановят, и он будет работать главой.

Также общественник Брянский ждет ответа от Следкома. После этого станет ясно, кто виноват, почему не исполнялся закон и т.д.

