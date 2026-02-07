В Монголии вырос фонд национального благосостояния

На последнем заседании правительства Монголии была представлена подробная информация о текущем состоянии Фонда Национального богатства (ФНБ) и результатах переговоров по определению доли и объема государственной собственности в юридических лицах, осуществляющих деятельность в сфере стратегических и производных ресурсов. Об этом сообщает портал «Монцамэ».Согласно закону о ФНБ, к концу 2025 года объем инвестиций в специализированные фонды составил 6,7 триллиона тугриков, а к 2026 году планируется увеличить эту сумму до 9,6 триллиона. В условиях, когда средства фонда не предназначены для расходования до 2030 года, возникает необходимость пересмотра стратегии на политическом уровне с целью оценки их соответствия реальным социальным и экономическим потребностям в сферах здравоохранения, образования и ипотечного кредитования.Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар отметил рост ВВП страны на 6,4%, повышение валютных резервов до рекордных 7 миллиардов долларов США и достижения в экспорте угля. Он подчеркнул приверженность конституционному принципу, согласно которому природные ресурсы должны находиться в собственности народа, а основные доходы — идти в их блага. Основной задачей текущих переговоров является разработка эффективной модели управления ресурсами, которая бы обеспечила справедливое распределение прибыли, полученной от их использования.В условиях роста ВВП и увеличения доходов от природных ресурсов становится особенно актуальной тема — как перераспределить богатство так, чтобы каждому гражданину Монголии была предоставлена максимальная доля.Как было отмечено на заседании, это не просто вопрос справедливости, а важная составляющая стабильности и процветания страны. Ведь природные богатства — национальное достояние, которое должно служить развитию и благополучию людей, а не концентрироваться в руках узкой элиты.Фото: «Номер один»