Делегация Татарстана прибыла в Бурятию для укрепления культурных связей

В Бурятию с официальным визитом прибыла делегация из Республики Татарстан во главе с заместителем председателя правительства Василем Шайхразиевым. Высокопоставленных гостей принял Глава Бурятии Алексей Цыденов. Встреча была посвящена укреплению межнационального сотрудничества и поддержке культурных традиций народов России.«Россия сильна своим разнообразием, своими народами с разными традициями и вероисповеданием. И сохранение культур и взаимоуважения народов — это важная составляющая государственной политики», — подчеркнул Алексей Цыденов. Глава республики поблагодарил руководство Татарстана за конструктивное взаимодействие, которое, по его словам, идет на пользу всем жителям страны.Вице-премьер Татарстана, который также является председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар, высоко оценил развитие Бурятии. «Каждый раз, приезжая сюда, вижу определенные изменения во всем, новые объекты культуры, спорта, образования. Есть, чему поучиться у вас, приятно видеть такое развитие», — отметил Василь Шайхразиев. Он также выразил благодарность руководству и жителям Бурятии за теплый прием и поддержку татарской общины, проживающей в республике.Республики Татарстан и Бурятия традиционно развивают сотрудничество в сфере культуры, образования и межнациональных отношений. В рамках визита делегация планирует ознакомиться с опытом работы бурятских учреждений и обсудить совместные проекты по сохранению языков и традиций.Фото: пресс-служба правительства Бурятии