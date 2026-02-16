В трудной ситуации государство поддержит

«Хочу всех поздравить и поблагодарить за работу. Ваша работа - одна из самых сложных. К вам люди не приходят, когда все хорошо. Приходят, когда нужна та или иная помощь – касается ли она детей, старшего поколения. Приходят с болью», - сказал Алексей Цыденов, глава Бурятии.





Фото: "Номер один"

В Улан-Удэ состоялось заседание расширенной итоговой коллегии Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия. Собравшиеся рассмотрели результаты деятельности по социальной поддержке жителей республики, по социальному обслуживанию населения.В непростое время социальная политика является особенно важным направлением в работе органов власти всех уровней. Важность рассматриваемых вопросов подчеркнуло участие в коллегии главы Бурятии и председателя республиканского парламента. «Социальная работа – это искусство. Мы знаем об этом. Искусство помогать человеку, когда ему трудно», - так охарактеризовала Татьяна Быкова, министр социальной защиты, работу руководимого ею министерства и подведомственных организаций.Высокие гости высоко оценили работу министерства и всех тех, кто занят в этой трудной, но ответственной сфере.Он подчеркнул, что работники органов соцзащиты, соцучреждений помимо того, что помогают, организовывают, еще принимают на себя эмоции людей, негатив и это сложно.«Это ложится на душу, это самая сложная часть вашей работы. Я хочу вас всех поблагодарить за вашу стойкость, за ваше умение все равно решать проблемы людей. У нас практически треть населения республики так или иначе получает какие-то меры соцподдержки. Только по направлению ЖКХ 146 тысяч человек получают поддержку. Это большая работа физически, по времени, трудоемкая, и, повторю, сложна эмоционально. При этом у вас невысокие зарплаты. Но вы свою миссию несете. Я вас искренне благодарю», - сказал глава.Из уст главы прозвучала цифра – в прошлом году в республике было произведено соцвыплат на сумму 39 млрд. рублей (в т. ч., около 25 млрд. – семьям с детьми).Особо Алексей Цыденов выделил работу по соцподдержке участников СВО и членов их семей. «СВО закончится. И мы все хотим, чтобы это быстрее произошло. Но сами бойцы, защитники, их близкие – это навсегда», - отметил он, пожелав всем работникам этого большого направления, чтобы им хватало сил и дальше нести миссию помогать людям.Зал ответил бурными аплодисментами. После поздравления Алексей Цыденов провел награждение отличившихся работников республиканских соцучреждений.Владимир Павлов, Председатель Народного Хурала, в своем выступлении отметил, что масштабная работа по социальным направлениям, которая проводится в республике, дает положительные результаты. Прежде всего, в отношении уязвимых категорий граждан – инвалидов, многодетных, детей-сирот и т. д. Он указал на четкую и планомерную кадровую работу, которую ведет минсоцзащиты. Поставленные задачи решаются на достаточно высоком уровне.«Министерство конструктивно работает с Народным Хуралом», - выступил Владимир Павлов, и сказал, что эта работа будет продолжаться и дальше.Законопроекты социальной направленности, которые министр социальной защиты или ее заместители представляют от лица правительства на сессиях республиканского парламента, всегда хорошо, профессионально проработаны. «Я не помню случая, чтобы депутаты отклонили какой-либо из таких законопроектов», - сказал Владимир Павлов.Он также принял участие в награждении передовиков отрасли.Минувший год министерство под руководством Татьяны Быковой завершило с позитивными результатами. Из 11 основных показателей, закрепленных в программных документах на 2025 год, были выполнены и перевыполнены (порой более, чем в два раза) 9. Не удалось достигнуть плановых цифр по суммарному коэффициенту рождаемости. По предварительным данным Росстата, он составил 1,479 при плане 1,61. Исполнено на 92 процента.Также не достигнут показатель по суммарному коэффициенту рождаемости третьих и последующих детей – 0,561 при плане 0,631. Исполнено на 89 процентов.В остальном год прошел нормально. Министр подробно доложила о положительных тенденциях по детям-сиротам, о развитии материальной базы учреждений, вкладе негосударственного сектора в социальное обслуживание пожилых граждан. Татьяна Быкова осветила вопрос о квотировании рабочих мест для инвалидов, о развитии доступной среды, зарплатах работников соцучреждений и т. д.Особый акцент она сделала на наращивании клиентоцентричности, внедрении информационных технологий.«Это новое направление, коллеги, мы должны его отрабатывать очень качественно. В течение прошлого года продолжалась работа по цифровизации процессов получения социальных выплат. На сегодня в электронную форму переведены 35 государственных услуг – при их предоставлении большая часть документов поступает по средствам межведомственного электронного взаимодействия. Мы должны к этому стремиться - не гонять человека туда-сюда», - обратилась министр.