МВД Бурятии засудило Вячеслава Мархаева

Рассмотрение иска МВД РБ к сенатору, лидеру КПРФ Бурятии Вячеславу Мархаеву состоялось 21 января в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ. По его итогам заявления Вячеслава Мархаева о травме блогера Дмитрия Баирова, полученной им при задержании
, признали не соответствующими действительности. Глава коммунистов Бурятии намерен обжаловать судебное решение.
Напомним, в иске МВД Бурятии требовало опровергнуть заявления сенатора
, сделанные 25 сентября на заседании Совета федерации. Требуя правовой оценки силовому разгону стихийного митинга 10 сентября, Вячеслав Мархаев заявил, что лидер протеста Дмитрий Баиров «в результате силового захвата получил травму обухом топора» и, несмотря на это, был доставлен в суд. А действия полиции и Росгвардии сенатор охарактеризовал как неправомерные.
Поддержать Вячеслава Мархаева на суде пришли сторонники КПРФ и разного рода общественно-политические активисты. Некоторые были вызваны в качестве свидетелей.
- Меня вызвали на суд как свидетеля, но почему-то не опрашивали. Удивительно, что высказывание Мархаева о топориках порочит репутацию МВД, а скандал с Казадаевым, разные коррупционные инциденты, получается, не порочат, - прокомментировал общественник Алексей Карнаухов.
Он также выразил недоумение, что суд, по его словам, не принял во внимание свидетельские показания и медицинские документы.
Что касается самого Вячеслава Мархаева, он выразил несогласие с решением.
- Мы пока ещё не получили решение суда на руки. Когда получим, разумеется, будем обжаловать, - прокомментировал Вячеслав Мархаев.
Фото: «Номер один»
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