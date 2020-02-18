В Бурятии чиновники оплатили невыполненные работы

И.о. руководителя «Бурятрегионавтодора» привлечен к ответственности







Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ по материалам Счетной палаты провела проверку в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

«Установлено, что учреждением произведена оплата невыполненных работ по нанесению линии горизонтальной дорожной разметки на сумму 1,2 млн. рублей», сообщили об ее итогах в надзорном ведомстве.В отношении и.о. руководителя учреждения возбудили административное производство. Решением УФАС Бурятии чиновник оштрафован.«В ходе проверки нарушения устранены, два должностных лица учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности», добавили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»