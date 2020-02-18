Депутаты Хурала Бурятии просят Путина снизить тариф на электричество

Также перед президентом поставлен вопрос о газификации республики





В повестку очередной сессии Хурала Бурятии внесен вопрос о принятии обращения о газификации республики и установлении специального тарифа для стимулирования жителей частного сектора к переходу на электроотопление. Оно будет адресовано президенту и премьеру правительства России, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации. Текст документа подготовлен группой депутатов республиканского парламента.

«В связи с отсутствием централизованного отопления в большей части частного сектора и высокими ценами на электроэнергию потребители в частном секторе вынуждены использовать твердое топливо, в том числе низкосортный уголь, что в значительной степени приводит к загрязнению окружающей среды. На сегодняшний день состояние атмосферного воздуха в городе Улан-Удэ хуже, чем в других городах Сибири и Дальнего Востока. Наблюдается предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе, таких как бензопирен, диоксид азота, оксида азота, взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, фенол-формальдегида и других. По концентрации в атмосферном воздухе преобладает бензопирен», констатируют депутаты в обращении.Далее приводятся неутешительные данные мониторинга атмосферного воздуха в Улан-Удэ. Так, если в 2017 году превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) бензопирена в атмосферном воздухе было в 7,6 раз, то во второй декаде февраля 2019 года превышение ПДК по бензопирену составляло 60,5 раз, во второй декаде января 2020 года - 57,2 раза.«Население Улан-Удэ стремительно растет из-за переезда сельских жителей в силу социально-экономических причин, что привело к существенному увеличению частного сектора, - пишут Путину депутаты. - Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельные ТГК-14, автотранспорт, а также физические лица, проживающие в частном секторе, отапливающие свои помещения низкосортным углем, дровами и бытовым мусором. Все это является прямой причиной увеличения бронхо-легочной заболеваемости детей и взрослых и онкологической заболеваемости населения. С этим связанно и увеличение оттока населения».По мнению народных избранников, газификация котельных Улан-Удэ и крупных предприятий, а также переход частного сектора на электроотопление не только позволит улучшить экологическую ситуацию, но и создаст благоприятные экономические и социальные условия для жителей, предпринимателей и инвесторов. Это позволит сократить отток и убыль населения в Бурятии, защитит экологию и здоровье людей.«Решить вышеуказанные проблемы силами Бурятии невозможно. Просим органы государственной власти России рассмотреть данное обращение и принять меры по решению сложившейся проблемы. Запустить программу газификации Бурятии, а также установить специальный тариф на электроэнергию для стимулирования жителей частного сектора, не имеющих централизованного отопления, к переходу на электроотопление», говориться в тексте обращения.Фото: kremlin.ru