Мэр Улан-Удэ мечтает пустить трамваи на Левый берег и авиазавод

«Мы должны ставить амбициозные задачи», отметил градоначальник





В мэрии Улан-Удэ создали проектный офис - новую структуру, которая будет заниматься организацией дорожного движения на территории города и другими вопросами. В частности, разработкой схемы движения маршрутов общественного транспорта. Сейчас изучаются все существующие пассажиропотоки, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Я уже дал поручение, чтобы такая работа была организована, начата, необходимо провести комплексные обследования. После этого будем принимать решения уже непосредственно по изменению маршрутов. Есть разные идеи - от того, что маршруты начнем укорачивать - до того, что будем объединять несколько маршрутов в один с бесплатной пересадкой, - сообщил мэр города. - Конечно, наши горожане к такому не привыкли. Мы все сами привыкли в одной точке сесть и доехать до любой конечной точки без пересадки. Но опыт показывает, что в городах с численностью свыше 300 тысяч человек, все-таки есть уже маршруты с одной, даже бывает с двумя, тремя пересадками. Работу в этом направлении надо вести. При этом необходимо сделать так, чтобы минимизировать расходы горожан.По словам Игоря Шутенкова, на территории города должен работать и муниципальный, и частный транспорт, не мешая друг другу.Также мэр сообщил, что программой развития города Улан-Удэ до 2035 года предусмотрено продление трамвайных маршрутов на юго-запад, юго-восток города, это – микрорайоны Восточный, Авиазавод, Левый берег.- Понятно, что без строительства третьего моста с трамвайными путями на Левый берег этот вопрос никак не решится, но если мы не будем ставить перед собой амбициозные задачи, то они и не решаться, - резюмировал Игорь Шутенков.Фото: «Номер один»