Чиновников мэрии Улан-Удэ уличили в нарушении бюджетного законодательства

Руководитель КГХ привлечен к ответственности и оштрафован





Прокуратура Бурятии выявила нарушение бюджетного законодательства в работе Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

«Между комитетом и подведомственным учреждением – Комбинатом по благоустройству Улан-Удэ – было заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение работ по строительству теплой стоянки в размере 800 тыс. рублей. В нарушение закона комитет не перечислил бюджетные средства учреждению в установленные сроки. Это повлекло задолженность оплаты выполненных строительных работ перед подрядчиками», рассказали в надзорном ведомстве.Руководителю комитета городского хозяйства внесено представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, оплата подрядчикам произведена.Также по постановлению прокурора и.о. руководителя комитета привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»