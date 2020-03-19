Иринчея Матханова беспокоит коронавирус и падения рубля

«Справедливая Россия» считает принимаемые властями меры недостаточными





20 марта региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Бурятии проведет пресс-конференцию, посвященную угрозам, вызванным эпидемией коронавирусной инфекции и усугубляющейся девальвацией российской валюты.

«БРО «Справедливая Россия» выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией и недостаточностью мер, предпринимаемых для защиты граждан Бурятии и предпринимательского сообщества. В связи с этим мы считаем необходимым привлечь дополнительное внимание гражданского общества, профильных организаций и учреждений и органов власти всех уровней к обозначенной проблеме», говорится в распространенном партией пресс-релизе за подписью руководителя регионального отделения Иринчея Матханова.Фото: «Номер один»