Жителям Бурятии предлагают оценить проекты, поддержанные президентскими грантами

В России проводится оценка результатов проектов, которые были реализованы в 2023 году с использованием президентских грантов. Жителям Бурятии предлагают оценить 17 региональных проектов.

Выразить свое мнение может каждый, пройдя по ссылке. Далее нужно выбрать регион: «Республика Бурятия». Затем пройти авторизацию, используя учетную запись на «Созидателях». Потом открыть заинтересовавший вас проект, прочитать отчет, поставить оценку. При желании также можно написать свое мнение в разделе «Обсуждение проекта».

«Фонд президентских грантов впервые в истории государственной поддержки НКО дал возможность всем желающим ознакомиться с отчетами проектов, которые он поддержал, и высказать свое мнение о результатах каждого из них», рассказали в правительстве Бурятии.

По итогам оценки все завершенные проекты распределят на категории: успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Также определят 100 лучших проектов.

В правительстве напомнили, что за семь лет работы Фонд президентских грантов поддержал 29 253 проекта российских некоммерческих организаций на сумму 63 млрд рублей, из которых 25,5 тысяч проектов уже реализованы.

Фото: «Номер Один»