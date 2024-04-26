Общество 26.04.2024 в 14:38

Жителям Бурятии предлагают оценить проекты, поддержанные президентскими грантами

От республики реализовано 17 проектов
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Текст: Елена Патрикеева
Жителям Бурятии предлагают оценить проекты, поддержанные президентскими грантами

В России проводится оценка результатов проектов, которые были реализованы в 2023 году с использованием президентских грантов. Жителям Бурятии предлагают оценить 17 региональных проектов.

Выразить свое мнение может каждый, пройдя по ссылке. Далее нужно выбрать регион: «Республика Бурятия». Затем пройти авторизацию, используя учетную запись на «Созидателях». Потом открыть заинтересовавший вас проект, прочитать отчет, поставить оценку. При желании также можно написать свое мнение в разделе «Обсуждение проекта».

«Фонд президентских грантов впервые в истории государственной поддержки НКО дал возможность всем желающим ознакомиться с отчетами проектов, которые он поддержал, и высказать свое мнение о результатах каждого из них», рассказали в правительстве Бурятии.

По итогам оценки все завершенные проекты распределят на категории: успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Также определят 100 лучших проектов.

В правительстве напомнили, что за семь лет работы Фонд президентских грантов поддержал 29 253 проекта российских некоммерческих организаций на сумму 63 млрд рублей, из которых 25,5 тысяч проектов уже реализованы.

Фото: «Номер Один»

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