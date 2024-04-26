Общество 26.04.2024 в 14:29

В Улан-Удэ с 1 мая заработают «дачные» маршруты

Дачные автобусы будут ходить по 14-ти маршрутам
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 1 мая заработают «дачные» маршруты
В столице Бурятии с 1 мая начнется работа «дачных» маршрутов. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, в этом году «дачный сезон» работы 14 муниципальных городских маршрутов продлен на две недели – с 1 мая до 15 октября включительно. Решение об этом было принято 23 апреля на сессии Народного Хурала.

Муниципальные автобусы будут работать по маршрутам №2 «Дачный», 2а, 11 «Дачный», 12 «Дачный», 16 «Дачный», 22, 31 «Дачный», 31а, 32, 37 «Дачный», 39, 122, 122к, 131.

Для удобства пассажиров на сайте МУП «Городские маршруты» в разделе «Расписание и схемы движения дачных маршрутов» можно найти информацию по каждому из 14 маршрутов садово-дачного направления.

Для пенсионеров по старости на «дачных маршрутах» будет действовать льготный проездной билет, стоимость которого составляет 450 рублей на один месяц. Стоимость разового проезда в дачных маршрутах – 30 рублей.

Как отметили в мэрии, в 2023 году пассажиропоток на дачных маршрутах за пять месяцев превысил 120 тысяч пассажиров. Было реализовано около 3,5 тысяч льготных проездных для пенсионеров.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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дачные автобусы

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