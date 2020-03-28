Игорь Шутенков подписал распоряжение Администрации г. Улан-Удэ о мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции

Среди основных мер - организация контроля за соблюдением санэпидрежима в городе



Игорь Шутенков подписал распоряжение Администрации г. Улан-Удэ о мерах по снижению рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции и работе городского оперативного штаба.



Среди основных мер - организация контроля за соблюдением санэпидрежима в городе, работе органов местного самоуправления в связи с запретом по проведению мероприятий, закрытию торговых и развлекательных центров и т.д.



Проверки за соблюдением профилактических мер проводят 77 мобильных бригад, сформированных силами сотрудников Администраций районов города и структурных подразделений. Данные о нарушении санитарно-эпидемиологического режима будут направляться в контрольные органы.



Бригады ведут разъяснительную работу о необходимости соблюдения всех профилактических мер, проверяют, закрыты ли организации и предприятия культурной, спортивной направленности, сферы услуг. В продуктовых магазинах, аптеках, почтовых отделениях – соблюдается ли масочный режим, ведется ли влажная уборка с дезсредствами и т. д.



Оперативный штаб Администрации г. Улан-Удэ, который возглавляет мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков, работает во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по РБ, Республиканским оперативным штабом.



