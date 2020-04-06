Вячеслав Ирильдеев ушел в отставку, не проработав и года

Первый заместитель министра экономики Бурятии - председатель Комитета инвестиций Вячеслав Ирильдеев покинул занимаемую должность. Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Как сообщили в Минэкономики Бурятии, увольнение согласовано министром Екатериной Кочетовой. По ее словам, Вячеслав Ирильдеев за год успешно реализовал первый этап плана устойчивого развития экономики республики, что также отмечено полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе. Под его руководством создана «УК ТОР «Бурятия», где сейчас реализуется следующая фаза проектов. По многим макроэкономическим показателям республика за 2019 год показала рост к уровню 2018 года.
- Работа была проделана большая, за что хотелось бы поблагодарить Вячеслава Германовича. Несомненно, были определенные сложности, но совместными усилиями с сотрудниками министерства удалось достичь результатов, - сообщила министр.
Отметим, Вячеслав Ирильдеев проработал на посту первого замминистра чуть более семи месяцев. Он был назначен 20 августа 2019 года
, в период, когда министерство находилось «без головы». Прежний министр Александр Бардалеев уволился в июле 2019 года, а Екатерину Кочетову приступила к исполнению обязанностей в середине декабря. Не исключено, что сработаться с новым начальником Вячеславу Ирильдееву так и не удалось.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?