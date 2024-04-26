В Бурятии простятся с военнослужащим 37-й мотострелковой бригады

Завтра в Гурульбе простятся с 49-летним ефрейтором из 37-й Гвардейской мотострелковой бригады Алексеем Казанцевым. В сентябре 2022 года он был мобилизован для участия в СВО, погиб 11 апреля этого года.Как сообщили в администрации Иволгинского района, Алексей Казанцев родился 27 января 1975 года в селе Гурульба в многодетной семье, был вторым ребёнком. В 1989 году окончил 8 классов Гурульбинской средней школы, после поступил в техникум мясо-молочной промышленности в Улан-Удэ.С 1993 по 1994 годы проходил военную службу в рядах Российской Армии в Чите.Трудовая деятельность начал в должности грузчика в АТП «Центральное». Много лет работал строителем вахтовым методом. До мобилизации работал оператором котельной в ООО «Улан-Удэстальмост».«Алексей Казанцев был добрым и трудолюбивым, всегда был готов дать совет и поделиться своим жизненным опытом, помогал своим близким и родным», - рассказали в администрации.После мобилизации в сентябре 2022 года Алексей Казанцев служил в зоне СВО в составе 37-й Гвардейской мотострелковой бригады. Имел звание ефрейтора. Погиб 11 апреля 2024 года, выполняя боевое задание. Награжден Орденом Мужества.У Алексея Казанцева дома остались сын, внук, две сестры и брат.Фото: администрация Иволгинского района