Отделения партий в Бурятии собирают деньги нуждающимся в период самоизоляции

Однако правительство республики акцентирует внимание только на «Единой России»



Сегодня пресс-служба правительства Бурятии сообщила, что члены «Единой России» собрали более двух миллионов рублей из личных средств на помощь нуждающимся.



«Семь депутатов Народного Хурала и 30 депутатов Горсовета Улан-Удэ - члены Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» продолжают помогать семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период ограничительных мероприятий, установленных в период распространения новой коронавирусной инфекцией», - говорится на сайте правительства.



- В составе «Единой России» собрались люди совершенно неравнодушные. Каждый, чем может помогает жителям республики с самого начала режима самоизоляции. На покупку продуктовых наборов члены БРО собрали более двух миллионов рублей. Как любой человек в этой ситуации, мы не можем остаться в стороне. Помощь состоит не только в том, чтобы собрать деньги и купить продуктовые наборы. В районах республики помогаем бабушкам и дедушкам. В каждом районе организовали помощь по развозу медикаментов, в том числе инсулин. Были случаи, когда наших волонтеров просили дров наколоть или воды принести. Сейчас людям нужна как помощь, так и само ощущение поддержки, - отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Лариса Крутиян.



Члены партии приобрели 2000 продуктовых наборов на сумму, собранную из личных средств. 1000 наборов отправлена в семьи нуждающихся в сельских районах республики, ещё 1000 - распределяют по заявкам в Улан-Удэ. Один комплект продуктов весит 10 кг, в него входят: молоко, чай, макароны, сахар крупа, рыбные и мясные консервы, баранки, печенье, сок, колбаса и сладости. 250 коробок отгружены в центр добровольчества «Добродом» для доставки волонтерами по заявкам.







Волонтерский центр партии «Единая Россия» принимает письменные обращения по эл. адресу



3000 одноразовых масок в начале пандемии и 7000 многоразовых масок, приобретенных на деньги, собранные депутатами, открыты волонтерские центры в каждом районе. Для городских поликлиник №2 и №3 на средства партии закуплено два автомобиля, 350 чайных корзин было передано для медперсонала БСМП и Инфекционной больницы. Также была организована юридическая горячая линия от ЕР. С 13 апреля по 30 апреля на нее поступило 86 звонков. Была оказана финансовая помощь двум жителям Бурятии, находящимся за границей. Дополнительно местные отделения БРО ЕР в районах РБ силами сельских депутатов собрали 770 000 рублей на продуктовые наборы, а также организовали более 3000 пошив масок.



Между тем, не только единороссы занимаются благотворительностью, о чем правительство почему-то умолчало. Так, на сайте КПРФ опубликована информация, что "по всей России проходят акции с участием коммунистов-депутатов, волонтёров, ветеранов и просто неравнодушных к чужому горю, к трудностям беднеющего населения членов КПРФ".



Баир Цыренов, секретарь БРО КПРФ по агитационно-пропагандистской работе, депутат Народного Хурала, помогает своим избирателям на своём округе.



«Когда к нему, как к депутату, стали обращаться семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию из-за принудительной изоляции, на семейном совете Баир Цыденович с супругой приняли решение приобрести 85 продуктовых наборов и оказать помощь этим семьям», - сообщается на сайте бурятского отделения партии.



Баиру Цыренову помогает собрать заявки, изучить каждую конкретную ситуацию его помощник Тимур Нимаев. Они призывают откликнуться всех желающих подключиться к этой акции, т.к. заявок ещё много.







Коммунисты Иволгинского района также проявили желание принять участие в благотворительной деятельности. Они бросили клич по вайберу, собрали четыре тысячи рублей и приобрели продуктовые наборы для малообеспеченных семей с детьми в с. Калёново, Красноярово, Иволгинск.



Информация о помощи нуждающимся содержится и на сайте бурятского отделения «Справедливой России». Так, Оксана Бухольцева, депутат Народного Хурала Республики Бурятия, член Совета регионального отделения партии и ее команда помощников справедливороссов также не остались в стороне.



- В самой сложной ситуации оказались одинокие мамы с маленькими детьми. Именно этой категории оказываю адресную помощь. Телефоны и адреса дают соседи таких семей, или горожане, которым самим положена помощь, и они ее получают в виде сухпайков, а сами потом передают этим мамам, потому что им нужнее, - рассказал Оксана Бухольцева.







Оказана финансовая помощь молодой мамочке при выписке из роддома и закуплены вещи для новорожденного. Приобретены для нуждающихся многодетных мам и одиноких мам, попавших в трудную ситуацию во время самоизоляции, средства для мытья посуды, стиральные порошки, ополаскиватели, средства личной гигиены, продуктовые наборы и сладкие подарки для детей.



Не отстает и региональное отделение партии ЛДПР.



«Сейчас жизнь в Улан-Удэ кардинально изменилась. Всеобщая самоизоляция и ограничение контактов — рекомендации, особенно актуальные для пенсионеров. Но очень многим из пожилых людей, особенно одиноким, нужна помощь. Региональное отделение партии ЛДПР старается всем помочь. Помощник координатора по работе с молодежью Бурятского РО Батор Баинов ведёт волонтерскую деятельность и помогает жителям г. Улан-Удэ. Бурятское РО ЛДПР каждый день получает обращения от граждан, стараясь всем максимально помочь. Сегодня ситуация обострена пандемией коронавируса, поэтому просим всех уделять больше времени старикам, помогая им!», - говорится на их сайте.







Впрочем, оппозиционные партии, конечно, не обладают ресурсами, доступными «Единой России», поэтому объем оказываемой ими помощи сильно отличается. Возможно, это и стало одной из причин того, что правительство Бурятии решило не упоминать их в своем пресс-релизе.



Фото: egov-buryatia.ru; burkprf.ru; buryatia.spravedlivo.ru; buryatia.ldpr.ru



Сегодня пресс-служба правительства Бурятии сообщила, что члены «Единой России» собрали более двух миллионов рублей из личных средств на помощь нуждающимся.«Семь депутатов Народного Хурала и 30 депутатов Горсовета Улан-Удэ - члены Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» продолжают помогать семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период ограничительных мероприятий, установленных в период распространения новой коронавирусной инфекцией», - говорится на сайте правительства.- В составе «Единой России» собрались люди совершенно неравнодушные. Каждый, чем может помогает жителям республики с самого начала режима самоизоляции. На покупку продуктовых наборов члены БРО собрали более двух миллионов рублей. Как любой человек в этой ситуации, мы не можем остаться в стороне. Помощь состоит не только в том, чтобы собрать деньги и купить продуктовые наборы. В районах республики помогаем бабушкам и дедушкам. В каждом районе организовали помощь по развозу медикаментов, в том числе инсулин. Были случаи, когда наших волонтеров просили дров наколоть или воды принести. Сейчас людям нужна как помощь, так и само ощущение поддержки, - отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Лариса Крутиян.Члены партии приобрели 2000 продуктовых наборов на сумму, собранную из личных средств. 1000 наборов отправлена в семьи нуждающихся в сельских районах республики, ещё 1000 - распределяют по заявкам в Улан-Удэ. Один комплект продуктов весит 10 кг, в него входят: молоко, чай, макароны, сахар крупа, рыбные и мясные консервы, баранки, печенье, сок, колбаса и сладости. 250 коробок отгружены в центр добровольчества «Добродом» для доставки волонтерами по заявкам.Волонтерский центр партии «Единая Россия» принимает письменные обращения по эл. адресу op@buriat.er.ru и по телефонам: 89021608864 и 89021608894. По этим номерам также принимаются заявки на оказание волонтерской помощи ребятами из ресурсного центра добровольчества «Добродом». В числе волонтёров - члены «Молодой Гвардии Единой России» и активисты Партии. За апрель отработано более 6000 заявок.3000 одноразовых масок в начале пандемии и 7000 многоразовых масок, приобретенных на деньги, собранные депутатами, открыты волонтерские центры в каждом районе. Для городских поликлиник №2 и №3 на средства партии закуплено два автомобиля, 350 чайных корзин было передано для медперсонала БСМП и Инфекционной больницы. Также была организована юридическая горячая линия от ЕР. С 13 апреля по 30 апреля на нее поступило 86 звонков. Была оказана финансовая помощь двум жителям Бурятии, находящимся за границей. Дополнительно местные отделения БРО ЕР в районах РБ силами сельских депутатов собрали 770 000 рублей на продуктовые наборы, а также организовали более 3000 пошив масок.Между тем, не только единороссы занимаются благотворительностью, о чем правительство почему-то умолчало. Так, на сайте КПРФ опубликована информация, что "по всей России проходят акции с участием коммунистов-депутатов, волонтёров, ветеранов и просто неравнодушных к чужому горю, к трудностям беднеющего населения членов КПРФ".Баир Цыренов, секретарь БРО КПРФ по агитационно-пропагандистской работе, депутат Народного Хурала, помогает своим избирателям на своём округе.«Когда к нему, как к депутату, стали обращаться семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию из-за принудительной изоляции, на семейном совете Баир Цыденович с супругой приняли решение приобрести 85 продуктовых наборов и оказать помощь этим семьям», - сообщается на сайте бурятского отделения партии.Баиру Цыренову помогает собрать заявки, изучить каждую конкретную ситуацию его помощник Тимур Нимаев. Они призывают откликнуться всех желающих подключиться к этой акции, т.к. заявок ещё много.Коммунисты Иволгинского района также проявили желание принять участие в благотворительной деятельности. Они бросили клич по вайберу, собрали четыре тысячи рублей и приобрели продуктовые наборы для малообеспеченных семей с детьми в с. Калёново, Красноярово, Иволгинск.Информация о помощи нуждающимся содержится и на сайте бурятского отделения «Справедливой России». Так, Оксана Бухольцева, депутат Народного Хурала Республики Бурятия, член Совета регионального отделения партии и ее команда помощников справедливороссов также не остались в стороне.- В самой сложной ситуации оказались одинокие мамы с маленькими детьми. Именно этой категории оказываю адресную помощь. Телефоны и адреса дают соседи таких семей, или горожане, которым самим положена помощь, и они ее получают в виде сухпайков, а сами потом передают этим мамам, потому что им нужнее, - рассказал Оксана Бухольцева.Оказана финансовая помощь молодой мамочке при выписке из роддома и закуплены вещи для новорожденного. Приобретены для нуждающихся многодетных мам и одиноких мам, попавших в трудную ситуацию во время самоизоляции, средства для мытья посуды, стиральные порошки, ополаскиватели, средства личной гигиены, продуктовые наборы и сладкие подарки для детей.Не отстает и региональное отделение партии ЛДПР.«Сейчас жизнь в Улан-Удэ кардинально изменилась. Всеобщая самоизоляция и ограничение контактов — рекомендации, особенно актуальные для пенсионеров. Но очень многим из пожилых людей, особенно одиноким, нужна помощь. Региональное отделение партии ЛДПР старается всем помочь. Помощник координатора по работе с молодежью Бурятского РО Батор Баинов ведёт волонтерскую деятельность и помогает жителям г. Улан-Удэ. Бурятское РО ЛДПР каждый день получает обращения от граждан, стараясь всем максимально помочь. Сегодня ситуация обострена пандемией коронавируса, поэтому просим всех уделять больше времени старикам, помогая им!», - говорится на их сайте.Впрочем, оппозиционные партии, конечно, не обладают ресурсами, доступными «Единой России», поэтому объем оказываемой ими помощи сильно отличается. Возможно, это и стало одной из причин того, что правительство Бурятии решило не упоминать их в своем пресс-релизе.Фото: egov-buryatia.ru; burkprf.ru; buryatia.spravedlivo.ru; buryatia.ldpr.ru