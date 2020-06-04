«Бурятэнерго» посоветовали сменить слоган

По мнению депутата Хурала, организации больше подойдёт девиз «Тьма в каждый дом»





Сегодня в Хурале Бурятии депутатам представили исследование по уровню удовлетворённости населения социальными услугами. Наиболее низкие показатели по доступной среде зафиксированы для людей с ограниченными возможностями.

При этом депутаты предположили, что исследование не учитывает многие факторы, касающиеся не столько сферы соцобслуживания, сколько других, например, энергетики.Депутат Игорь Бобков снова напомнил про регулярные отключения электричества на Левом берегу в Улан-Удэ. И поинтересовался, влияет ли на уровень удовлетворённости тот факт, что условный инвалид сидит без света, что у него потёк холодильник, и он выбрасывает продукты.При этом он привёл лозунг, который регулярно звучит в СМИ из уст директора «Бурятэнерго» Сергея Козлова, который по факту отвечает за большую часть бурятских электросетей: «Свет в каждый дом».- Скажите ему, чтобы не печатал больше такое. Тут больше подойдёт «Тьма в каждый дом», - предложил Игорь Бобков.К слову, депутату пояснили, что в исследовании учитываются только социальные услуги.Фото: «Номер один»