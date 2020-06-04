Депутат Хурала Бурятии: «Зачем награждать бездарей?»

Введение медалей для муниципальных чиновников вызвало споры





Сегодня в Хурале Бурятии рассмотрели законопроект, который вводит ряд новых госнаград. Среди них уже нашумевшая медаль за борьбу с коронавирусом. По словам депутатов, лучшей наградой для медиков было бы повышение зарплат и премий. Также возникли вопросы к тому, что коронавирус пройдёт, и эту медаль вручать будет некому. Прозвучало предложение переименовать медаль, сделать ее более общей. Например, «за вклад в защиту здоровья».

Однако наиболее жаркие споры состоялись относительно медали для муниципальных служащих за выслугу лет. По мнению депутата Иринчея Махтанова, медаль нужно вручать за заслуги, а не за то, что «кто-то 30 лет протирала штаны, а эффективности ноль».-Зачем бездарей награждать этими медалями? Мы можем хоть 50 медалей сделать, хоть за каждую посевную. Но зачем? - говорил он.Депутат Валерий Цыремпилов не согласился, напомнив, что власти на местах работают непосредственно с людьми.- Это самая первичная власть, которая несёт всю ответственность за то, что происходит в деревне. Говорил он. - Я думаю, эту награду надо сохранить.Игорь Бобков, в свою очередь, поиронизироаал над этой инициативой, предложив назвать медаль «Чиновнику» и изобразить на ней протёртые штаны.- Хватит изощряться с этими наградами, мы уже позоримся, - говорил он. - Мы заняли 71-е место по социально- экономическому развитию. Мы штаны не то, что протираем, мы их до дыр смозолили уже.Добавим, обсуждение этой инициативы было предварительным, окончательное решение Хурал пример на ближайшей сессии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии