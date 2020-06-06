В Бурятии предприниматели жалуются на чиновников и контролеров

Бизнес-омбудсмен рассказал Хуралу об итогах 2019 года



На заседании бюджетного комитета в Народном Хурале депутаты предварительно выслушали отчет уполномоченного по правам предпринимателей Чингиса Матхеева.



По его словам, в прошлом году в адрес бизнес-омбудсмена поступило 112 обращений, что на треть больше, чем в 2018 году.



- В 2019 году сформировалась практика коллективных обращений предпринимателей, которые касались прежде всего реформы по обращению с ТКО, деятельности нестационарных торговых объектов и снижения налоговой нагрузки на бизнес Бурятии, - рассказывал омбудсмен. - Основная часть – 25 процентов – поступила на действия или бездействия муниципальных органов власти, 17 процентов – на налоговые органы, 15 процентов – на контрольно-надзорные органы.



Одним из достижений коллективных обращений, по словам Чингиса Матхеева, стала договоренность с министерством природных ресурсов и региональным оператором, согласно которой предприниматели получили возможность оплачивать услуги регионального оператора, начиная с момента заключения договора, а не с момента начала действия так называемой «мусорной» реформы.



- Одним из механизмов работы с прокуратурой является работа межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей. В рамках ее деятельности был успешно решен вопрос с нестационарными торговыми объектами в Улан-Удэ, проблема которых существовала на протяжении как минимум 5 лет. Что привело к созданию муниципального акта, согласно которому сразу несколько сотен предпринимателей получили право продолжить свою деятельность без временных и имущественных затрат, - пояснил также омбудсмен.



Также, по его словам, Бурятия поднялась в рейтинге регионов по уровню административного давления. То есть, кошмарить бизнес в Бурятии стали меньше. Ну или другие регионы просто обогнали нас по этому показателю.



Фото: «Номер один»

