Алексей Цыденов: «Мы снимаем ограничения – это не значит, что вирус исчез»

Глава республики призвал жителей не расслабляться





Пресс-служба главы Бурятии распространила обращение Алексея Цыденова к жителям республики. В нем руководитель региона поблагодарил всех, кто придерживается санитарно-эпидемиологических правил и призвал остальных носить маски, соблюдать дистанцию, не собираться группами и выполнять другие требования, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции.

«Уважаемые земляки! Давно к вам не обращался. Хочу напомнить вам про ситуацию по новой коронавирусной инфекции. Глядя на то, что происходит в городе, в районах, складывается ощущение, что все можно, болезни нет. Все не так. Мы снимаем ограничения – это не значит, что вирус исчез. Нет, вирус остается. Просто мы идем навстречу, чтобы у вас была работа, чтобы была возможность у детей ЕГЭ сдать. Но что происходит на улице: никакого масочного режима, никакой социальной дистанции, дети играют сами по себе по 10-15 человек.Уважаемые родители, особенно родители выпускников, посмотрите за своими детьми! Если у вас в семье выпускник, дайте ему сдать ЕГЭ. Если вдруг вы сами или ваш ребенок заболеет, то вы будете сидеть дома, и ваш ребенок на ЕГЭ не попадет. И вся судьба у него сложится по-другому, потому что в высшие учебные заведения уже в этом году не поступит. А что будет в следующем году – никто не знает. И как он сдаст в следующем году – тоже никто не знает.Уважаемые земляки! Если вы вдруг заболеете, то вы, ваша семья – сядете на карантин. Все контактные у вас на работе сядут на карантин. Я думаю, что работодатель, когда и так тяжело, не скажет вам спасибо за это.Я прошу вас не расслабляться. Мы открываем работу предприятий, общепит для того, чтобы жизнь была нормальной. Но это не значит, что можно полностью забыть об осторожности. Маски необходимо носить. Социальную дистанцию необходимо соблюдать.Коллегам из общепита: никаких дискотек, шоу-программ, ночных клубов и всего остального – массовые мероприятия запрещены. Кто нарушит – закрывается до конца лета, на 90 дней. Сразу и безоговорочно, апелляция не предусмотрена. Поэтом прошу всех относиться к ситуации максимально серьезно. Лето, хорошая погода, светлые дни – давайте лучше радоваться этому, а не портить себе и окружающим перспективы. Надо быть аккуратными.Я благодарен всем, кто исполняет все предписания: кто носит маски, ведет себя аккуратно, не собирается в компании, не подводит себя, ни своих окружающих, ни жителей республики. Но те, кто нарушает – вы подводите не только себя, рискуете не только своим здоровьем. Давайте не создавать ситуацию, когда снова тысячи людей останутся без работы. Мы прирастаем. Да, у нас больше коечного фонда, мы быстрее лечим, мы раздаем бесплатные лекарства, у нас большинство переносят болезнь в легкой форме, но мы не расслабляемся. И я прошу, чтобы вы не расслаблялись. Берегите здоровье, берегите окружающих, берегите своих детей, берегите свое будущее! Спасибо».Фото: пресс-служба главы Бурятии