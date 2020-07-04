В Улан-Удэ депутаты снова снизили налоги

Столичный горсовет провел последнюю сессию перед каникулами



На очередной сессии депутаты горсовета Улан-Удэ рассмотрели 12 вопросов, среди них исполнение бюджета Улан-Удэ за 2019 год, установление ставки единого налога на вмененный доход еще для 13 отдельных видов деятельности.



Депутаты приняли Правила землепользования и застройки города Улан-Удэ, рассмотрели и приняли программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утвердили изменения в перечень наказов избирателей.



Уже во второй раз депутаты принимают такую меру поддержки - как снижение ставки единого налога на вмененный доход в два раза. В целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, предлагается расширить перечень до 28 видов экономической деятельности.



Так, по исполнению бюджета отчиталась заместитель мэра - председатель Комитета по финансам Татьяна Базякина. Она пояснила, что фактический объём доходов бюджета города составил 14 млрд 543 млн руб., в том числе межбюджетные трансферты – 10 млрд 104 млн руб., налоговые и неналоговые доходы – 4 млрд. 439 млн руб.



Плановые значения по доходам в целом выполнены на 100,3%, по безвозмездным перечислениям на 99,3%, по налоговым и неналоговым доходам на 102,5%.



Расходы бюджета исполнены в сумме 14 млрд 974 млн руб. при плане 15 млрд 139 млн руб., или на 98,9%.



Фото: ulan-ude-info.ru



