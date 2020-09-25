В Улан-Удэ хотят ввести льготный проезд в общественном транспорте

Ездить со скидками можно будет со следующего года





В столице Бурятии недавно приняли новый тариф на проезд в общественном транспорте. Маршрутки должны подорожать до 24 рублей, трамваи - до 18.

24 сентября на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутаты обсуждали, как компенсировать горожанам планируемое повышение цен.О сложившейся ситуации в сфере перевозок рассказал председатель комитета по транспорту администрации города Юрий Ткачев. Он напомнил, что в 2020 году произошел отток водителей маршрутов, который составил 20% и более. Ситуация усугублялась распространением коронавирусной инфекции и вызванным ей снижением пассажиропотока, а также сезонным снижением числа пассажиров.Пережить трудные времена перевозчикам помогают правительство, Народный Хурал и мэрия Улан-Удэ – в июне городские перевозчики получили финансовую помощь в размере около 17 млн. рублей. Немного позже произойдет выплата компенсаций за май и летние месяцы, сейчас пока идет проверка заявок на получение субсидий. Сумма финансовой помощи за данный период составит порядка 40 млн. рублей.В настоящее время ситуация с общественным транспортом стабилизируется, перевозчики увеличивают ежедневный выход автобусов на линию. Так, с 1 сентября количество автобусов на маршрутах выросло с 650 до 890, возобновлена работа маршрутов №42, 92, 51, увеличено количество рейсов по маршруту 54 с трех до 12, по маршруту №80 с двух до четырех.- Также организованы укороченные маршруты в утренний час пик: маршрут № 4 следует из Поселья до площади Советов, в вечерний час пик маршрут № 40 идет с улицы Балтахинова в 100 квартала, № 28 - мкрн Забайкальский (Первое поле) - площадь Советов, - сообщил Юрий Ткачев.В пиковое время по маршрутам с интервальным движением сокращается время отправления автобусов с конечных пунктов. Продолжается практика отправления автобусов с рентабельных маршрутов на маршруты с низким спросом. Например, с маршрута №100 на маршрут №17, с маршрута №3 на №54, с маршрута №21 на №51, с №40 на №80.Кроме того, совсем скоро в город прибудут 42 новых автобуса «ПАЗ», доставшиеся Улан-Удэ в рамках единой дальневосточной субсидии и «народного бюджета». Первая партия автобусов должна приехать уже в октябре. Вместе с тем обслуживание нового автопарка потребует средств.- Это повлечет увеличение расходов на 112 миллионов рублей ежегодно, - отметил Юрий Ткачев.Новый транспорт будет обслуживать отдаленные микрорайоны - Сокол, Поселье, Исток, Дивизионный, Восточный, Загорск, Аэропорт, 100 квартала.- Всего на линию будут выходить 54 автобуса - 38 новых ПАЗов и 16 ЛИАЗов. Помимо этого, с 1 октября заканчивается сезон у дачных автобусов, и освободившиеся машины также выйдут на обычные маршруты, - добавил председатель комитета по транспорту администрации города.Кроме того, в ближайшие годы частные перевозчики планируют закупить 200 новых автобусов, что также поможет улучшить качество перевозок.Председатель комитета по городскому хозяйству, транспорту и связи Сергей Бурдиков обратил внимание перевозчиков на несоответствие цены проезда качеству перевозок. Люди массово жалуются на грязные салоны, частые поломки автобусов, отсутствие защитных медицинских масок у водителей.- Мы разработали проект социального стандарта транспортного обслуживания населения, он сейчас проходит процедуру согласования, - доложил Юрий Ткачев.Проект разработан в целях повышения качества транспортных услуг. Качество перевозок будет оцениваться по следующим критериям: доступность, соблюдение расписания движения, комфортность, оснащение средствами информирования, соблюдение норм вместимости, экологичность. На основе этих оценок будет сформирован рейтинг городских перевозчиков.Сергей Бурдиков поинтересовался, почему в соцстандарте нет пункта о возможности безналичной оплаты.- Это существенный вопрос. Сейчас в маршрутках висят объявления по оплате наличными или переводить на телефон, это все нелегальный оборот, - подчеркнул депутат.Одним из предложений, которое обсудили на заседании, стала идея ограничить путь следования нескольких маршруток из отдаленных микрорайонов. Так, например, один автобус идет только до площади Советов для тех пассажиров, которым надо добраться только до центра города, во избежание пробок в часы пик, а второй - по полному маршруту для тех, кому нужно добираться дальше центра. Таким образом, машины будут быстрее возвращаться и вывозить людей быстрее.- Мы рассчитали расписание, перевели это в деньги, и с учетом выхода новых автобусов до конца года нам понадобиться порядка 15 миллионов рублей на реализацию, в том числе и по новым направлениям, - ответил Юрий Ткачев.Депутаты отметили, что сделать это нужно с сохранением интервала между машинами.- Тот же 16-ый автобус, - привел в пример председатель комитета по городскому хозяйству, транспорту и связи Сергей Бурдиков, - На Элеваторе и площади Советов он везет туда и обратно одного пассажира. Для чего? Если он мог доехать до Дома торговли и вернуться за пассажирами. А для чего маршрут едет из Поселья на Элеватор? Для чего пересекает самый загруженный узел города? Прошу подробно разобрать так каждый маршрут.Ещё одним предложением на заседании комитета стало введение льготного проездного.Согласно расчетам комитета экономического развития администрации города, чтобы предоставить льготу нужно предусмотреть финансирование: так, льгота в 10% потребует 10,5 млн., 30% - 35 млн., 50% - 64,3 млн. (это с учетом роста продаж льготных билетов). Но чтобы пройти все процедуры утверждения нужно время, поэтому скидки появятся, скорее всего, только с 1 января 2021 года.- Предлагаю до момента разработки всей нормативной документации, ввести ранее предложенную и проработанную систему - каждая четвертая поездка в трамвае бесплатно при оплате банковской картой. Это нужно также распространить и на автобусы, - сказал Сергей Бурдиков.Однако у перевозчиков нашлись возражения. Представители МУП «Управление трамвая» ответили, что этот вопрос нужно прорабатывать со Сбербанком, а до 1 октября и так действует акция - скидка за безналичный расчет по Mastercard, продолжает действовать акция по QR-коду (вторая поездка в сутки дешевле на 5 рублей), позднее с ноября планируется ещё одна акция с другой платежной системой.- У меня есть общее замечание ко всем специалистам: мы уже с октября прошлого года обсуждаем необходимость повышения тарифа, но до сих ждем от вас инициатив по смягчению этой нагрузки. И не только. Мы предлагаем льготные билеты, укороченные маршруты, пересадочные тарифы, выделенные полосы и многое другое. И все идет от нас. А это то, что вы как специалисты уже должны были сделать, пока администрацией готовилось решение по повышению цен. Это надо было проработать. Да, сейчас в экстренном режиме приходится решать, но нам все равно нужны меры - людям сейчас придется платить больше, им нужны способы компенсации. Если мы не можем сейчас ввести льготные проездные, нужно значит что-то другое, - резюмировал Сергей Бурдиков.По итогам заседания представителям перевозчиков и комитету транспорта администрации дали время доработать все прозвучавшие предложения.Фото: «Номер один»