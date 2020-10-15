В Бурятии повышают зарплаты чиновникам

Размер их окладов увеличится на 3%





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о повышении окладов чиновников. Согласно документу, с 1 октября этого года они повысятся в 1,03 раза. Речь идет о должностных окладах и окладах за классный чин государственных гражданских служащих, а также работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти.