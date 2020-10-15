В Бурятии повышают зарплаты чиновникам

Размер их окладов увеличится на 3%
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о повышении окладов чиновников. Согласно документу, с 1 октября этого года они повысятся в 1,03 раза. Речь идет о должностных окладах и окладах за классный чин государственных гражданских служащих, а также работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти.
Последний раз оклады республиканских чиновников увеличивали год назад. Тогда это обосновывалось необходимостью «стимулирования гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности». Достигло ли прошлое повышение требуемого эффекта, неизвестно.
Отметим, повышение окладов на 3%, казалось бы, не очень значительно. Однако не все так просто. В действительности реальная зарплата чиновников складывается из множества компонентов. Так, например, они получают так называемое «ежемесячное денежное поощрение», которое может составлять от 1,5 до 7,1 должностных оклада.
Кроме того, чиновникам полагается еще ряд дополнительных выплат. Это доплаты за классный чин, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе (от 10 до 30% в зависимости от стажа), ежемесячная надбавка к окладу за особые условия службы в размере до 200% оклада, ежемесячная процентная надбавка к окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Плюс к этому премии за выполнение особо важных и сложных заданий, максимальный размер которых не ограничивается.
То есть, повышение окладов автоматически приводит и к росту всех остальных выплат, полагающихся чиновникам.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?