Заместителю мэра Улан-Удэ указали на выход

Жамсо Гармаев рискует стать крайним в срыве отопительного сезона в «сотых»





Как сообщил источник «Номер один» в администрации Улан-Удэ, мэр города Игорь Шутенков предложил своему заместителю, председателю Комитета по строительству Жамсо Гармаеву покинуть должность по собственному желанию. Одной из причин этого источник назвал срыв отопительного сезона в сотых кварталах.