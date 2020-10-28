Заместителю мэра Улан-Удэ указали на выход

Жамсо Гармаев рискует стать крайним в срыве отопительного сезона в «сотых»
Как сообщил источник «Номер один» в администрации Улан-Удэ, мэр города Игорь Шутенков предложил своему заместителю, председателю Комитета по строительству Жамсо Гармаеву покинуть должность по собственному желанию. Одной из причин этого источник назвал срыв отопительного сезона в сотых кварталах.
Напомним, жители сотых кварталов Улан-Удэ весь сентябрь просидели без горячей воды, а отопительный сезон у них начался на две недели позже запланированного. Причиной стала реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная, которую затянул подрядчик – ООО «Фортуна». Причем, негодование многих замерзающих горожан вызвал не столько сам факт отсутствия коммунальных благ, сколько неспешный ход ремонта теплосетей.
После стихийного схода жителей, состоявшегося в конце сентября, работы на объекте активизировались. В результате в начале октября дома жителей сотых кварталов начали подключать к теплу. Тогда мэр города Игорь Шутенков поручил применить все возможные штрафные санкции к подрядчику и привлечь куратора объекта от Комитета по строительству к дисциплинарной ответственности.
Не исключено, что Жамсо Гармаев может в перспективе стать и фигурантом уголовного дела по статье «Халатность». Пока в деле, возбужденном Следственным комитетом Бурятии по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов местного самоуправления своих служебных обязанностей, нет обвиняемых, но рано или поздно они появятся. Возможно, предвидя, что фигурантом «уголовки» рискует стать ни кто иной, как Жамсо Гармаев, мэр Улан-Удэ решил заранее избавиться от «токсичного заместителя».
Отметим, на пост председателя Комитета по строительству Жамсо Гармаева назначил сам Игорь Шутенков. Это произошло в октябре прошлого года, через месяц после выборов мэра. До этого назначения теперь уже опальный чиновник руководил Железнодорожным районом города.
Фото: «Номер один»
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