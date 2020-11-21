В Бурятии заработал Центр управления регионом

Он призван обеспечить обратную связь между органами власти с жителями республики



В республике начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Главная задача Центра – обеспечить систему обратной связи между органами власти всех уровней с жителями республики с целью решения проблем в регионе. В задачи Центра входит мониторинг и аналитика жалоб и обращений граждан, поступающих в социальных сетях и через платформу обратной связи, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия органов власти, а также создание «тепловой карты» проблем.



Создание подобных Центров ведется во всех субъектах Российской Федерации по поручению Президента РФ В.В. Путина от 1 марта 2020 года. Успешный опыт реализации этого проекта продемонстрировала Московская область, где только за 2019 год было обработано 1,5 млн обращений граждан. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о создании Центра управления регионом в республике 1 октября 2020 года.



Уже сейчас в Центре сформированы отраслевые блоки по ключевым для республики темам. Это здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, твердые коммунальные отходы и дороги. По каждой из них поступающие обращения обрабатывает сотрудник от каждого профильного ведомства. Кроме этого, к работе с обращениями постепенно подключаются и ресурсоснабжающие организации – поставщики коммунальных услуг – это поможет решить многие вопросы, касающиеся качества услуг, которые они предоставляют.



Обращения попадают в ЦУР из социальных сетей через систему «Инцидент Менеджмент» и платформу обратной связи, интегрированную с республиканским порталом «Наша Бурятия».



– Центр управления регионом анализирует обращения, которые оставляют жители Бурятии, контролирует сроки ответов на них, оценивает качество этих ответов и уровень удовлетворенности жителей Бурятии результатами ответов, – говорит Владимир Смолин, руководитель ЦУРа Республики Бурятия. – Ответы не должны быть формальными, они должны содержать пояснения по проблеме, с которой человек обращается, и пути ее решения. Одним словом, ЦУР выявляет проблемы, направляет их в органы власти для решения и, что немаловажно, прогнозирует появление аналогичных ситуаций в будущем.



Еще один важный момент в работе Центра управления регионом – сокращение сроков рассмотрения официального обращения гражданина. Сегодня он составляет до 30 дней. Но люди зачастую хотят получить ответы на свои вопросы быстрее. Работа ЦУР направлена, в том числе, на ускорение «обратной связи». Это достигается с помощью социальных сетей, мессенджеров и внедрения специальных информационных систем с изменением алгоритмов работы. Благодаря этому часть вопросов по отдельным категориям будет решаться в срок от 1 до 10 дней.



– С запуском работы ЦУРа в республике взаимодействие между органами власти и жителями станет эффективнее, – поясняет Петр Мордовской, заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности. – ЦУР работает с любыми обращениями, независимо от статуса, возраста гражданина и места его проживания. Системы мониторинга ЦУРа фиксируют обращение на любой площадке – будь то официальная страница Правительства Бурятии, личный аккаунт, какое-то сообщество или портал «Наша Бурятия». В ЦУР стекается информация со всех этих источников. ЦУР не относится к органам госвласти, но те функции, которые он выполняет, несомненно важны и для Правительства Бурятии, и для всех жителей региона.



Отметим, что создание и дальнейшее функционирование ЦУР обеспечивается за счет средств федерального бюджета.



