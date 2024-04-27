В Улан-Удэ молодой водитель сбил девочку

ДТП произошло днем 26 апреля на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 22-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку. В результате наезда школьница получила травмы, её госпитализировали в больницу.Еще одно ДТП случилось вечером в селе Десятниково Тарбагатайского района. Там 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5», не имеющий прав, наехал на кочку и перевернулся. В результате аварии травмы получил 15-летний пассажир мотоцикла. Подросток госпитализирован.Фото: ГИБДД Бурятии