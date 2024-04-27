Улан-Удэ спасет компост

Недавно в столице Бурятии начали штрафовать автомобилистов, которые паркуются на газонах. Для граждан штраф составляет от 3 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тыс. рублей. Для Улан-Удэ сохранение газонов и в целом зелени – вопрос актуальный. О том, что можно сделать в столице Бурятии, чтобы стало легче дышать, рассказывает «Номер один».В Улан-Удэ наступили последние годы реализации муниципальной программы «Зеленый город». С момента ее утверждения в 2019 году в городе сделано много полезного: посажены тысячи саженцев деревьев и кустарников. Но остаются моменты, которые вызывают непонимание людей. Один из них – расточительное отношение к органике. Для Улан-Удэ, в котором бедная, в основном песчаная почва, это выглядит странно.Уборку и уничтожение опавших листьев можно сравнить с грабежом – у почвы отнимают органику. Вместо того, чтобы оставлять перепревать опавшие листья и траву, все растительные остатки с улиц и парков собирают и увозят.Комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ объясняет такую уборку несколькими причинами.- Опавшие листья портят облик города и создают неудобства пешеходам и автомобилистам. Не убранная вовремя листва может представлять угрозу безопасности дорожного движения. Поэтому в соответствии с правилами уборки вдоль проездов и пешеходных дорожек во дворах зона очистки составляет пять метров, вдоль улиц и проездов районного назначения – десять метров, вдоль главных автомагистралей зона очистки от листьев – 25 метров. К тому же листья застревают в дождеприемных решетках, а это может вызвать скопление воды во время дождей, - говорят в комитете.Также чиновники ссылаются на экологический аспект.- Токсичные вещества, содержащиеся в выбросах автотранспорта и накопившиеся за сезон вегетации в листьях деревьев и кустарников, растущих вдоль дорог, во время листопада могут попасть в почву, - отмечают в мэрии.Есть и биологический аргумент: в опавших листьях размножаются вредители и болезни, которые могут вызывать гнили, поражение древесины. Также листва помогает выживать грызунам.Листву убирают в улан-удэнских дворах, на газонах вдоль проездов и пешеходных дорожек, на центральных и на небольших улицах в городских районах.- В небольших скверах уборка листьев необходима по санитарным причинам. В основном она связана с мусором, который оставляют посетители и владельцы собак. Но в городских парках листву можно не убирать, - рассказывают в комитете.Деревья с большой корневой системой могут почерпнуть питательные вещества в глубинах земли. Кусты, скорее всего, тоже. Но растения, чьи корни ограничиваются неглубоким плодородным слоем, пребывают в непростом положении. Умные дачники всевозможные органические остатки закладывают в компостную яму и дают им перегнить. Они знают, как малопродуктивны почвы Улан-Удэ.Почему бы муниципалитету не брать пример с дачников? Разумеется, негативные стороны в виде веществ от выхлопов автотранспорта в опавшей листве надо учесть. С этим никто не спорит. Но можно подумать, как бороться с этим, как уменьшить их концентрацию в компосте, в перегное до приемлемой. Нужна лишь решимость начать эксперимент для отработки технологии получения безопасного перегноя.Мы поговорили об этом с доцентом, кандидатом сельскохозяйственный наук, членом научно-технического совета по озеленению Улан-Удэ Еленой Коноваловой.- Компост – это ведь не только одни листья. Туда можно делать добавки. Надо проводить анализы и смотреть на качество получаемого продукта. Вся работа должна проводиться хорошо, качественно. Если все будет в пределах нормы, то, пожалуйста, вносите, - отмечает наша собеседница.Она напомнила о небольшом опыте, который был проведен при БГСХА на территории зеленой зоны. Опыт, в частности, показал, с какой скоростью перерабатываются листья. Собранные, избавленные от мусора листья заделали в нижний слой почвы в теплице. На гряды посадили растения, поливали. «Листья не разогреваются, как, например, навоз. За лето слой, наверное, в 40 сантиметров усел до десяти сантиметров. Листья успели перегнить за один сезон. Но за этим надо смотреть, дело еще в трудоемкости, - вспомнила Елена Коновалова.Вряд ли кто-то знает точный объем опавших листьев, который вывозится из зеленых зон столицы Бурятии за год. Но это серьезный объем. Значит, для компостных ям понадобится немаленькая территория. Надо найти такие площади.- Еще это надо будет поливать, контролировать качество. Но если создать такую систему, то, конечно, листву можно перерабатывать. Желательно не в чистом виде листья, а с какими-то другими органическими, древесными остатками, навозом, остатками травы и т. д. Тогда концентрацию токсичных веществ можно довести до нормы, - говорит специалист.Будучи в Бельгии, она наблюдала, как зимой обрезают насаждения и сразу измельчают полученные отходы. Затем их компостируют, перерабатывают и используют полученную органику. Такой подход видится оптимальным, когда листья не гниют на виду у публики и никому не мешают. В скором времени они возвращаются в то место, где были собраны, в виде перегнившей субстанции, обогащая почву.В Улан-Удэ такого опыта не было, и подвижек в данном направлении также, к сожалению, нет.- Мысль о том, что в этом есть необходимость, в городе витает. Но для предметного разговора это как минимум надо изучить и как максимум ввести технологию. Это трудозатраты, деньги. Конечно, было бы неплохо запустить пилотный проект, - подытожила Елена Коновалова.В октябре 2022 года в Улан-Удэ решили провести эксперимент по неуборке листового опада. В нескольких скверах города подобрали участки, на которых начали оставлять листья.- Нужно отметить, что в парках надо соблюдать баланс между сохранением декоративного вида и нормальным функционированием почвы. Наблюдения проводились на основании общепринятых методик в течение вегетационного периода 2023 года. Проводимые наблюдения необходимо продолжить в вегетационные периоды 2024 и 2025 гг., - отметили в комитете городского хозяйства.К 2026 году программу «Зеленый город» планируется завершить. Времени остается немного, но даже на магистральных улицах не удалось навести порядок с насаждениями. В городе нередки полупустые, зияющие большими проплешинами пространства. Они производят удручающее впечатление и на жителей, и на туристов.Кое-где в зеленых зонах протоптаны тропы, которые существуют долгие годы. Один из примеров – участок насаждений у тротуара вблизи техникума строительства и городского хозяйства, невдалеке от пешеходного перехода со светофором. Там вроде бы зеленые кусты есть, но все равно веет полузаброшенностью, нет чувства уюта.Похожая безрадостная картина отмечается на проспекте Строителей, у забора БСМП, и во многих других местах, где есть полувымершие зеленые зоны, задавленные пешеходами и автомобилями.Глядя на проплешины, которые должны быть покрыты зеленью, понимаешь, что в этой почве уже практически нет питательных веществ, перегноя, и, чтобы вернуть сюда жизнь, надо предпринять серьезные усилия. Поливать эту песочно-земляную пыль бесполезно.Программа «Зеленый город» предусматривает, что в текущем году ассигнования на нее из улан-удэнского бюджета должны составить 217,4 млн рублей. Из бюджета Бурятии - еще 274,7 тыс. рублей. Из внебюджетных источников ожидается 2,34 млн рублей.По двум последним источникам финансирования пока нет. А в городском бюджете утверждено только чуть больше 148 млн рублей. Будет ли муниципальный бюджет доводить финансирование до запланированного, есть ли реальные возможности? Мы задали этот вопрос депутату Улан-Удэнского горсовета Сергею Бурдикову. В горсовете он возглавляет профильный комитет городского хозяйства, транспорта и связи.- Пока нет реальных возможностей. Но у мэра это на особом контроле. Будем надеяться, что потихоньку дотянем до плановых цифр, - отмечает Сергей Бурдиков.Он подчеркивает, что в рамках программы «Зеленый город» много экспериментируют, в том числе в этом году.- Выделяются два участка, на которых внедряется система автоматического полива. Там, где имеется возможность смотреть через видеокамеры, - говорит депутат.Есть также амбициозная задумка по поводу старых тополей.- Надо думать не только о количестве, но и о качестве насаждений. По многим магистралям города возраст тополей перевалил за 70 лет. Бесконечно их подрезать бесполезно. Поэтому под программу «Зеленый город» заложен городской питомник. Сейчас в нем подрастает 7 тыс. саженцев, в этом году добавится еще 3 тысячи. Мэр дал задание составить план, чтобы с 2025 года спланировать все улицы, на которых требуется замена деревьев, и под эти задачи подращивать молодняк, - рассказывает депутат.В прошлом году на улице Борсоева запустили эксперимент - посадили беспуховые серебристые тополя. По словам нашего собеседника, недавний осмотр показал, что с молодыми деревцами все нормально.- Несмотря на то, что в прошедшую зиму длительное время стояли сильные морозы, тополя не пострадали. Думаю, в ближайшее время эксперимент признаем успешным и такие тополя пойдут на расширение питомника. Тополя достаточно быстро растут, они неприхотливые, - поделился Сергей Бурдиков.Одна из целей «Зеленого города» - увеличение и сохранение площади озелененных территорий общего пользования на одного человека с 3,9 квадратного метра в 2019 году до 10,4 квадратного метра в 2026 году. В прошлом году эта задача была почти решена. Хотелось бы, чтобы городские власти поставили перед собой и такую цель - компостировать опавшую листву, скошенную траву, обрезанные и измельченные ветки. Будет перегной и тогда зеленые зоны получат второе дыхание.Фото: «Номер один»