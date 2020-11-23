Сын бывшего мэра Улан-Удэ занялся дорожным надзором

Сергей Айдаев назначен и.о. начальника в Байкальском управлении Госавтонадзора





По информации «Номер один», на днях сын бывшего мэра Улан-Удэ Сергей Айдаев был назначен и.о. начальника Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Байкальское МУГАДН). Это ведомство осуществляет целый ряд контрольных функций на дорогах. В частности, в его полномочия входит контроль и надзор в сфере дорожного хозяйства, весовой контроль грузового автотранспорта, выдача лицензий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, допуск перевозчиков к международным автомобильным перевозкам и так далее.

Также сотрудники Госавтонадзора могут составлять протоколы об административных правонарушениях и налагать административные взыскания. В сферу входят такие статьи КоАП как «Нарушение требований в области транспортной безопасности», «Нарушение правил перевозки опасных грузов», «Нарушение правил перевозки людей» и многие другие.Байкальское МУГАДН, которое возглавил Сергей Айдаев, базируется в Улан-Удэ. Оно осуществляет функции по контролю и надзору в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта (кроме вопросов безопасности дорожного движения) и дорожного хозяйства на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.Напомним, Сергей Айдаев одно время активно занимался бизнесом. Он, в частности, выступал учредителем и руководителем ряда коммерческих фирм, которые, правда, давно уже закрыты. Также некоторое время после создания телеканала АТВ сын экс-мэра осуществлял оперативное руководство компанией. Однако никаких должностей на госслужбе он ранее не занимал.Фото: russianstock.ru