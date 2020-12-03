Глава Бурятии пригласил московских студентов поработать на авиазаводе

Власти готовы даже оплатить им ознакомительную поездку на предприятие





Глава Бурятии Алексей Цыденов и директор по персоналу и социальной политике АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Расул Эльканов провели онлайн-встречу со студентами Московского авиационного института. В ее ходе 130 учащихся МАИ узнали о Бурятии и преимуществах работы на авиазаводе в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Открывая встречу, Алексей Цыденов коротко рассказал об истории, культуре, промышленном потенциале Бурятии и о флагмане бурятской промышленности - Улан-Удэнском авиационном заводе, входящем в состав холдинга «Вертолеты России» государственной корпорации «Ростех».- Немалую роль в повышении уровня жизни в республике играют крупные предприятия. Улан-Удэнский авиационный завод – это флагман вертолетостроения России. Предприятие очень конкурентоспособное в мире. Более чем в ста странах мира летают вертолеты УУАЗ. Улан-Удэнский авиазавод – это единственный завод в России и в Советском союзе, который обладает компетенциями в области производства как самолетной, так и вертолетной техники. Наш завод имеет очень богатую историю и развитые технологии, он прошел существенную модернизацию, - подчеркнул глава Бурятии.Алексей Цыденов также сообщил, что опыт производства вертолетов и самолетов всей линейки (кроме моделей «ТУ») позволил выбрать лучшие модели для производства, что сегодня позволяет заводу быть лидером.- Сегодня авиазавод по экономическим и производственным показателям является лучшим в холдинге «Вертолеты России» и на три года вперед обеспечен заказами. Предприятие выпускает единственный в мире арктический вертолет, вертолеты серии Ми-8/171, занимается разработкой и реализацией целого ряда амбициозных продуктовых проектов. Планируется с использованием передовых композитных технологий наладить серийное производство нового легкого многоцелевого самолета «Байкал» для внутри- и межрегиональных перевозок, - рассказал Алексей Цыденов.Как отметил Расул Эльканов, Улан-Удэнский авиазавод сотрудничает с МАИ уже несколько десятков лет, что создает клановый кадровый потенциал.- С 2016 года мы возобновили целевую подготовку. Ежегодно в целевую группу Улан-Удэнского авиазавода в МАИ поступают по 5-6 человек. Первый выпуск ожидается в 2021 году. Всем «целевикам» мы гарантируем прохождение всех видов практики, компенсацию проезда на наше предприятие и обратно, выплачиваем им стипендию дополнительно к той, которую они уже получают в вузе, - сообщил директор по персоналу и социальной политике УУАЗ.Он отметил, что ежегодная потребность в инженерах-конструкторах на УУАЗ составляет 100-120 человек на производстве вертолетов Ми-171А3 и Ка-226Т. Для улучшения условий производства этих моделей произведена реконструкция технологической цепочки, на заводе установлены новейшие станки, которых в мире насчитываются единицы.По итогам двух выступлений студенты задали интересующие их вопросы, часть из которых касалась моделей техники, которые производит УУАЗ, в частности о стадии разработки самолета «Байкал». Слушателей интересовала не только техника, но и компетенции, которыми должен обладать выпускник, чтобы устроиться работать на авиазавод в Улан-Удэ.Студентов МАИ также заинтересовала поездка в Бурятию с целью посещения авиазавода и знакомства с регионом. Глава Бурятии пообещал, что для молодых людей, желающих приехать с такой целью, дорога до Улан-Удэ и обратно, а также экскурсия по достопримечательностям будут бесплатными.- Организовать такую поездку можно на зимних каникулах или в ближайшее время по согласованию с руководством института, - заверил Алексей Цыденов. И поручил курировать вопрос министерству промышленности и торговли Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии