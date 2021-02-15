Правительство Бурятии пытается удержать «Победу»

С 28 марта авиакомпания прекращает полеты по маршруту Москва – Улан-Удэ





Вопрос по восстановлению авиаперевозок компанией «Победа» обсудили власти Бурятии на совещании с заместителем министра транспорта России Игорем Чаликом, который прибыл в республику с рабочим визитом.

Напомним, с 28 марта авиакомпания «Победа» планирует приостановить продажу авиабилетов на востребованный маршрут Москва – Улан-Удэ – Москва. «Победа» связывает такое решение с непопаданием её в программу льготных авиаперевозок для жителей Дальневосточного федерального округа. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о субсидировании авиаперелетов для всех жителей ДФО, независимо от возраста. Общая сумма субсидии – 5 млрд рублей.Игорь Чалик отметил, что правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта утверждены постановлением правительства России.- В них прописаны критерии для отбора авиакомпаний, и, к сожалению, «Победа» под эти критерии не попадает, - сообщил заместитель министра.- Лоукостер «Победа» популярен среди жителей Бурятии. Так в 2020 году по этому маршруту авиакомпанией перевезено порядка 90 тысяч пассажиров, что составляет 26,3% от общего пассажиропотока международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ). Очень важно сохранить доступные цены на авиаперелеты для наших жителей, а для аэропорта - прежний уровень пассажиропотока. Необходимо рассмотреть все возможные варианты, которые бы устроили все стороны, в том числе пролонгировать преференции, которыми пользовалась авиакомпания в аэропорту «Байкал». Напомню, в нашем аэропорту она обслуживалась по одному из самых низких тарифов, включая стоимость заправки и базирование, заявил «инфраструктурный» зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Как сообщили в Минтрансе Бурятии, сейчас авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) осуществляют перевозку пассажиров по маршруту Улан-Удэ – Москва по специальному тарифу для льготных категорий граждан. В их число входят лица до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее их лица и так далее. Стоимость билета для них составляет 6200 рублей. С 29 марта 2021 года к перевозкам по этому маршруту присоединится авиакомпания «СмартАвиа».Кроме того, авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) выполняет ежедневные рейсы по маршруту Улан-Удэ – Новосибирск с билетами для льготников по цене 2500 рублей.Субсидированные билеты для всех жителей ДФО, не зависимо от возраста, появятся в продаже после подписания соответствующего соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и авиационной компанией. Точная дата пока не известна.Фото: пресс-служба правительства Бурятии