Власти Бурятии предупредили иностранных агентов

На выборах они должны будут указывать свой статус





Жизнь людей, получающих финансирование из зарубежных источников, становится все труднее. Сейчас власти поставили задачу выделить их среди тех, кто баллотируется в депутаты.

«Ряд федеральных законопроектов сейчас находится на стадии рассмотрения Госдумой. И, судя по движению, которое там происходит, очевидно, что законопроекты, скорее всего, будут приняты до начала кампании. Изменения касаются, прежде всего, статусов иностранных агентов у кандидатов. Или же если кандидат является аффилированным с иностранным агентом лицом», - рассказал сегодня на встрече с журналистами председатель избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин.Он подчеркнул, что понятие «иностранный агент» давно появилось в законодательстве. А сейчас появляется и в избирательном законодательстве.«Это, соответственно, нужно будет указывать при подаче документов на выдвижение, регистрацию. Это будет указываться в бюллетенях, на информационных стендах в помещениях для голосования... Если гражданин этим статусом обладает, то он обязан это указать», - пояснил новый руководитель бурятского избиркома.Также в Бурятии намерены усилить работу по фактам незаконной выдачи избирательных бюллетеней.«Здесь всегда две стороны – получающий бюллетень и выдающий. Два нарушителя. Это не значит, что, если есть нарушивший член комиссии, то он должен ответить и все на этом. Нет, есть и другая сторона, которая тоже должна быть привлечена к ответственности», - такова принципиальная позиция нового руководителя.В республике, например, был инцидент, когда член комиссии понес ответственность, а избиратель, который незаконно получил бюллетень – не понес.«В связи с определенными процессуальными накладками и т. д. Мы будет такую линию проводить – чтобы не было клише, что нарушитель - это всегда комиссия», - указал Александр АкчуринФото: «Номер один»