Депутат Хурала Бурятии: «Надо думать о тех, кто живет хуже нас!»

Парламентарий считает, что на зарплату воспитателей выжить невозможно





Как рассказал на сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Виктор Мальцев, недавно в Северобайкальске состоялось совещание с приглашением чиновника из регионального министерства образования. Темой стала реформа оплаты педагогов в республике, которую многие считают крайне сомнительной.

По словам депутата, чиновник из минобраза столкнулся с противодействием присутствующих на совещании руководителей образовательных учреждений. Ведь новая система может иметь много негативных последствий.- Люди пострадают, уменьшится зарплата, уберут определенное количество работников, - перечислял Виктор Мальцев опасения северных педагогов.В итоге депутат предложил внедрять новую систему оплаты не раньше 1 июня, «чтобы дать учебным заведениям в спокойном режиме закончить учебный год».Кроме того, он обратил внимание и на уровень оплаты труда работников дошкольных учреждений. По его словам, зарплата воспитателей в детсадах не повышалась уже пять лет, и сегодня на эти деньги выжить невозможно.Со слов Виктора Мальцева, чиновник из минобраза, которому рассказали об этой проблеме на том же совещании, попросил руководителей детсадов подождать, пока не решится вопрос со школами, потому что министерство «не может заниматься двумя делами одновременно».- Надо думать о тех, кто живет хуже нас! – заявил депутат и призвал чиновников обратить внимание на проблемы педагогов и воспитателей.Фото: «Номер один»