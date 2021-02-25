Коммунисты Бурятии возмущены гонениями со стороны силовиков

По словам депутата, партию нельзя ставить в один ряд с несистемной оппозицией
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат от КПРФ Виктор Малышенко рассказал о том, как проходила якобы несанкционированная акция, организованная его партией 23 февраля.
- Мы подали уведомление, товарищи пришли возложить цветы к памятнику. И что происходит?
По его словам, силовики расценили мирный митинг как незаконный и начали применять меры реагирования.
- Нас маргинализируют, хотят поставить вместе с внесистемной оппозицией, - говорил Виктор Малышенко. - Мы не выступаем за потрясения, но мы считаем, что недопустимо преследовать наших товарищей.
Таким образом, бурятское отделение КПРФ фактически открестилось от акций протеста, которые проходят в защиту оппозиционера Алексея Навального. Из-за которых и активизировались силовые структуры, в том числе и в Бурятии.
Фото: russianstock.ru
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