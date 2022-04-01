СКОРБИМ 01.04.2022 в 10:09

На Украине героически погиб старший сержант Булат Одоев

Он проходил службу по контракту в 5 танковой бригаде
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На Украине героически погиб старший сержант Булат Одоев
На Украине погиб Одоев Булат Анатольевич, 1986 г.р, Улан-Удэ, старший сержант. Об этом сообщили родственники военнослужащего.

"С печалью и скорбью сообщаем, что при исполнении служебного долга при проведении спецоперации на Украине погиб наш сын, отец ,муж, брат, племянник Одоев Булат Анатольевич", - сообщили родные.

Булат родился 1 августа 1986 года в г Улан-Удэ. С 1993г. по 2002г. учился в средней школе 65 г. Улан-Удэ. В 2009 году окончил Московскую академию труда и социальных отношений, получил диплом по специальности «экономист». В 2009г. проходил военную службу в войсковой части г. Читы.

Старший сержант Одоев Булат Анатольевич проходил службу по контракту в 5 танковой в 36 общевойсковой армии Восточного военного округа.

12 марта 2022 года жизнь молодого бойца оборвалась, защищая честь Родины.

"Булат был отзывчивым и честным! Надёжная опора для семьи и друзей. Всегда шёл на помощь. У него остались отец, мать, жена, дочь, братья. Болью в сердце каждого из нас отозвалось трагическое известие! В нашей памяти вместе с печалью, всегда будет жить светлый, мужественный образ нашего сына!", - рассказали родные.

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