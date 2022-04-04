СКОРБИМ 04.04.2022 в 09:23

На Украине героически погиб Арсалан Тогмитов

Гвардии рядовой награжден (посмертно) Орденом Мужества за проявленную отвагу при исполнении воинского долга
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На Украине героически погиб Арсалан Тогмитов
В ходе специальной операции на Украине при исполнении воинского долга 13 марта погиб Тогмитов Арсалан Жаргалович, сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.

Арсалан родился 1 февраля 1998 г.в селе Кульский станок Хоринского района.

В 2015 году закончил Усть-Оротскую среднюю общеобразовательную школу. За время обучения в школе показал себя только с положительной стороны.

Он был активным участником различных мероприятий,спортивных соревнований, членом волонтерского отряда «УРАГШАА».

Арсалан не раз удостаивался номинации "Лучший спортсмен года" в проекте «Лучшие по достижениям».

В школе занимался боксом, был победителем Первенства Республики Бурятия в 2015 г. и многих республиканских турниров по боксу. После окончания школы продолжил учебу в Республиканском многоуровневом колледже. В 2016 году был призван в ряды Российской армии и после шести месяцев срочной службы заключил контракт. Военную службу проходил в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск, в в/ч 35390 в 39-ой отдельной мотострелковой бригаде.

Последнее место службы: Республика Бурятия, станция Дивизионная, 5-ая отдельная танковая бригада (в/ч 46108) в должности механика-водителя 3-го зенитного ракетного взвода,2-ой зенитной ракетной батареи Зенитного дивизиона, гвардии рядовой.

"Это был искренний, доброжелательный человек, ответственный за свои поступки. Арсалан всегда занимал активную жизненную позицию . По натуре спокойный, сдержанный, отзывчивый, готовый оказать помощь и поддержку, он завоевал уважение и сверстников, и педагогов. Был честным, ценил дружбу", - рассказывают близкие погибшего.

Гвардии рядовой Тогмитов Арсалан Жаргалович награжден (посмертно) Орденом Мужества за проявленную отвагу при исполнении воинского долга.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
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