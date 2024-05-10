Происшествия 10.05.2024 в 12:59
В Улан-Удэ на пожаре в Загорске спасено 13 человек
Трое пострадавших - двое мужчин и женщина переданы врачам
Текст: "Номер один"
Сегодня ранним утром в двухэтажном многоквартирном доме по улице Хоринская произошел пожар. На момент прибытия пожарных МЧС России наблюдалось сильное задымление в подъезде.
Звено газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничному маршу вывели 4 человек. Ещё 7 человек, включая детей, огнеборцы спасли по трехколенной лестнице со второго этажа. Для спасения оставшихся 2 человек использовалась штурмовая лестница.
Трое пострадавших - двое мужчин и женщина переданы врачам.
Пожар на 5 квадратных метрах ликвидировали 19 специалистов и 4 единицы техники.
К пожару предварительно привело неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: Номер один
Звено газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничному маршу вывели 4 человек. Ещё 7 человек, включая детей, огнеборцы спасли по трехколенной лестнице со второго этажа. Для спасения оставшихся 2 человек использовалась штурмовая лестница.
Трое пострадавших - двое мужчин и женщина переданы врачам.
Пожар на 5 квадратных метрах ликвидировали 19 специалистов и 4 единицы техники.
К пожару предварительно привело неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: Номер один
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