Происшествия 10.05.2024 в 12:59

В Улан-Удэ на пожаре в Загорске спасено 13 человек

Трое пострадавших - двое мужчин и женщина переданы врачам
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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ на пожаре в Загорске спасено 13 человек
Сегодня ранним утром в двухэтажном многоквартирном доме по улице Хоринская произошел пожар. На момент прибытия пожарных МЧС России наблюдалось сильное задымление в подъезде.

Звено газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничному маршу вывели 4 человек. Ещё 7 человек, включая детей, огнеборцы спасли по трехколенной лестнице со второго этажа. Для спасения оставшихся 2 человек использовалась штурмовая лестница.

Трое пострадавших - двое мужчин и женщина переданы врачам.

Пожар на 5 квадратных метрах ликвидировали 19 специалистов и 4 единицы техники.

К пожару предварительно привело неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: Номер один
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