СКОРБИМ 09.04.2022 в 11:00

На Украине героически погиб бывший полицейский из Бурятии

После службы в МВД Мунко Доржиев получил должность командира в военной части
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На Украине героически погиб бывший полицейский из Бурятии
В ходе спецоперации на территории Украины 30 марта 2022 года героически погиб командир взвода управления, гаубичной самоходно артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона старший лейтенант Доржиев Мунко Иванович. Об этом сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.

Мунко Доржиев родился 03.08.1982 г. в Еравнинском районе, с. Комсомольское.

Проживал в у. Хойтобэе Иволгинского района.

В 1998 г. окончил Комсомольскую среднюю школу. В школьные годы проявлял себя активным, любознательным учеником. Увлекался историей, космонавтикой, активно занимался спортом. Учителя и одноклассники отмечали в нем доброжелательность, скромность, умение дружить, был исполнительным, ответственным, отзывчивым.

В 2005 г. окончил исторический факультет Бурятского государственного университета. При БГУ окончил военную кафедру в звании лейтенант.

В 2006 году был в распоряжении начальника управления кадров Сибирского военного округа.

С 2006 по 2008 гг. - командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода 712 отдельной гвардейской гаубичной самоходно-артиллерийской дивизии в/ч 32364;

С 2009 по 2015 гг. - старший лейтенант милиции Оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела внутренних дел по Кяхтинскому и Советскому районам.

2016 год - Командир взвода управления реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона в/ч 46108;

С 2016 по 2019 гг. - Командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 46108;

С 2019 и по настоящее время был командиром гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 69647.

За добросовестное исполнение обязанностей, соблюдение законности и служебной дисциплины был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами.

У Мунко Ивановича Доржиева остались родители, любящая жена и трое детей.

Старший лейтенант Мунко Иванович Доржиев награжден Орденом Мужества посмертно.
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