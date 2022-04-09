СКОРБИМ 09.04.2022 в 11:00
На Украине героически погиб бывший полицейский из Бурятии
После службы в МВД Мунко Доржиев получил должность командира в военной части
В ходе спецоперации на территории Украины 30 марта 2022 года героически погиб командир взвода управления, гаубичной самоходно артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона старший лейтенант Доржиев Мунко Иванович. Об этом сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.
Мунко Доржиев родился 03.08.1982 г. в Еравнинском районе, с. Комсомольское.
Проживал в у. Хойтобэе Иволгинского района.
В 1998 г. окончил Комсомольскую среднюю школу. В школьные годы проявлял себя активным, любознательным учеником. Увлекался историей, космонавтикой, активно занимался спортом. Учителя и одноклассники отмечали в нем доброжелательность, скромность, умение дружить, был исполнительным, ответственным, отзывчивым.
В 2005 г. окончил исторический факультет Бурятского государственного университета. При БГУ окончил военную кафедру в звании лейтенант.
В 2006 году был в распоряжении начальника управления кадров Сибирского военного округа.
С 2006 по 2008 гг. - командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода 712 отдельной гвардейской гаубичной самоходно-артиллерийской дивизии в/ч 32364;
С 2009 по 2015 гг. - старший лейтенант милиции Оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела внутренних дел по Кяхтинскому и Советскому районам.
2016 год - Командир взвода управления реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона в/ч 46108;
С 2016 по 2019 гг. - Командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 46108;
С 2019 и по настоящее время был командиром гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 69647.
За добросовестное исполнение обязанностей, соблюдение законности и служебной дисциплины был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами.
У Мунко Ивановича Доржиева остались родители, любящая жена и трое детей.
Старший лейтенант Мунко Иванович Доржиев награжден Орденом Мужества посмертно.
Мунко Доржиев родился 03.08.1982 г. в Еравнинском районе, с. Комсомольское.
Проживал в у. Хойтобэе Иволгинского района.
В 1998 г. окончил Комсомольскую среднюю школу. В школьные годы проявлял себя активным, любознательным учеником. Увлекался историей, космонавтикой, активно занимался спортом. Учителя и одноклассники отмечали в нем доброжелательность, скромность, умение дружить, был исполнительным, ответственным, отзывчивым.
В 2005 г. окончил исторический факультет Бурятского государственного университета. При БГУ окончил военную кафедру в звании лейтенант.
В 2006 году был в распоряжении начальника управления кадров Сибирского военного округа.
С 2006 по 2008 гг. - командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода 712 отдельной гвардейской гаубичной самоходно-артиллерийской дивизии в/ч 32364;
С 2009 по 2015 гг. - старший лейтенант милиции Оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела внутренних дел по Кяхтинскому и Советскому районам.
2016 год - Командир взвода управления реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона в/ч 46108;
С 2016 по 2019 гг. - Командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 46108;
С 2019 и по настоящее время был командиром гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 69647.
За добросовестное исполнение обязанностей, соблюдение законности и служебной дисциплины был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами.
У Мунко Ивановича Доржиева остались родители, любящая жена и трое детей.
Старший лейтенант Мунко Иванович Доржиев награжден Орденом Мужества посмертно.
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