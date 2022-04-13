На Украине героически погиб 19-летний десантник из Бурятии

29 марта в результате боевой операции по освобождению Донбасса погиб Полютов Александр Иванович, сообщает Закамна-инфо 24/7.Родился 12 января 2003 года в с. Харацай Закаменского района.Единственный любимый сын, надежда и опора для родителей и бабушки с дедушкой.После окончания средней школы №5 г. Закаменск, в 2020 году поступил в Закаменский агропромышленный техникум по профессии "Повар- кондитер".В 2021 году получил диплом и был призван в ряды Российской Армии. Служил в Псковской воздушно - десантной дивизии, где заключил контракт.Награжден посмертно Орденом Мужества.Прощальный митинг состоится 14 апреля в с. Харацай, начало в 12.00.