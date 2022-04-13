СКОРБИМ 13.04.2022 в 09:49

На Украине героически погиб 19-летний десантник из Бурятии

Он получил смертельное ранение во время боевой операции по освобождению Донбасса
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На Украине героически погиб 19-летний десантник из Бурятии
29 марта в результате боевой операции по освобождению Донбасса погиб Полютов Александр Иванович, сообщает Закамна-инфо 24/7.

Родился 12 января 2003 года в с. Харацай Закаменского района.

Единственный любимый сын, надежда и опора для родителей и бабушки с дедушкой.

После окончания средней школы №5 г. Закаменск, в 2020 году поступил в Закаменский агропромышленный техникум по профессии "Повар- кондитер".

В 2021 году получил диплом и был призван в ряды Российской Армии. Служил в Псковской воздушно - десантной дивизии, где заключил контракт.

Награжден посмертно Орденом Мужества.

Прощальный митинг состоится 14 апреля в с. Харацай, начало в 12.00.


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