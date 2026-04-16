В Улан-Удэ горожане помогли полиции задержать пьяных водителей

В Улан-Удэ бдительные жители вновь сообщили полиции о водителях, рассекающих по дорогам города в нетрезвом виде. Благодаря оперативным действиям граждан и сотрудников ГИБДД, два нарушителя были задержаны в течение одного дня.

Первым из задержанных оказался водитель «Хонды ЦРВ».

- На улице Мира сотрудники ГИБДД остановили иномарку. За рулём оказался 34-летний мужчина, у которого были явные признаки алкогольного опьянения. Проверка показала, что он уже трижды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. 6 апреля у него закончился срок 10-дневного административного ареста за аналогичное правонарушение, совершённое в марте, - рассказали в полиции республики.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Спустя несколько часов в дежурную часть поступило новое сообщение: с территории кафе на улице Бабушкина отъезжал автомобиль «Toyota Allion», за рулём которого находилась нетрезвая девушка. Экипаж ДПС оперативно остановил машину неподалёку.

- За рулём оказалась 28-летняя женщина, от которой исходил запах алкоголя. От прохождения медосвидетельствования она отказалась. По результатам проверки инспекторами составлен административный материал. Автомобиль также был перемещён на штрафстоянку, - добавили в МВД.

В ГАИ выразили благодарность всем, кто своевременно сообщает о подозрительном поведении водителей, напомнив, что информацию о лицах, управляющих транспортом в состоянии опьянения или лишённых права управления, можно передать через сервисы «102», «112» или в дежурные части полиции.

- За сведения, позволившие задержать пьяного водителя, гражданам может быть выплачена премия в размере 10 тысяч рублей; право на выплату имеют также заявители в возрасте от 14 до 18 лет, - подчеркнули правоохранители.

